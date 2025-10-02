الجزائر تنهي مهام سفيرها في بيروت بعد وصفه ترامب بالمختل عقلياً

- تم إنهاء مهام السفير الجزائري في بيروت، كمال بوشامة، بعد أقل من 10 أشهر من تعيينه، بسبب تصريحات اعتُبرت تجاوزاً للسلوك الدبلوماسي، حيث هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر ثقافي. - أثار بوشامة جدلاً سابقاً بنشره صوراً لاستقبال ممثلة لبنانية بلباس غير مناسب في السفارة، مما دفع السفارة لسحب الصورة. - يُعد بوشامة ثاني سفير جزائري في بيروت تُنهى مهامه بسبب تصريحات سياسية، بعد السفير السابق رشيد بلباقي.

نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" المقرب من السلطات، عن مصادر موثوقة، أنه تم إنهاء مهام السفير الجزائري في بيروت كمال بوشامة على خلفية تصريحات هاجم فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 10 أشهر على تعيينه في المنصب. وبحسب الموقع، فقد طلبت الحكومة من بوشامة العودة إلى الجزائر، حيث تقرر إنهاء مهامه بسبب تصرف اعتبر تجاوزاً للسلوك الدبلوماسي، بعد الجدل الذي رافق تصريحاته ضد ترامب.

وخلال المؤتمر الثقافي "لبنان والجزائر، تاريخ مشرق وحاضر مضيء" نظمه، السبت الماضي، اتحاد الكتاب اللبنانيين بالتعاون مع السفارة الجزائرية في لبنان، والمنصة الثقافية لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، بمشاركة عدد من المثقفين الجزائريين، قال السفير بوشامة: "الآن جاء هذا الزعيم راعي البقر، الذي مكانه في مستشفى المجانين، لكنه يحكم أقوى دولة في العالم".

وقبل هذه التصريحات، كان بوشامة قد أثار جدلاً بسبب نشره صوراً لاستقبال ممثلة لبنانية في مقر السفارة، كانت ترتدي لباساً اعتبر غير مناسب لطبيعة المكان الدبلوماسي، وسارعت حينها السفارة إلى سحب الصورة من على صفحتها.

وجاء قرار إنهاء مهام السفير بوشامة بعد أقل من 10 أشهر من تعيينه في بيروت، في يناير/كانون الثاني الماضي، خلفاً للسفير رشيد بلباقي قادماً من دمشق. واللافت أن بوشامة هو ثاني سفير للجزائر في بيروت تُنهى مهامه بسب تصريحات سياسية، إذ كان السفير السابق بلباقي قد أقيل من منصبه في بيروت بسبب تصريح له خلال وصول ناقلة وقود جزائرية إلى لبنان، قال فيه إن "الجزائر مع المقاومة".