الجزائر تكثف اتصالاتها عشية اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء

كثف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالاته السياسية بالأطراف المعنية بجلسة مجلس الأمن الحاسمة، والتي ستعقد يوم غد الخميس للنظر في مقترح قرار قدمته الولايات المتحدة الأميركية لتسوية النزاع في منطقة الصحراء، ضمن مسعى لإحباط الورقة الأميركية في حال أبقيت بصيغتها المقترحة، التي تدعم حلا وحيدا في إطار الحكم الذاتي.

وأجرى عطاف، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لمناقشة "أبرز القضايا المطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي، وفي مُقدّمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، وفقا لما أشار إليه بيان للخارجية الجزائرية. ويُعتقد أن يكون عطاف شرح لنظيره الصيني مخاطر تسوية سياسية للنزاع الصحراوي على النحو الذي تطرحه الولايات المتحدة، ودعوة الصين إلى اتخاذ موقف يحترم مبادئ الأمم المتحدة.

وقبل الاتصال بوزير الخارجية الصيني، كان الوزير عطاف قد أجرى اتصالا هاتفيا، الأسبوع الماضي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحسب بيان للخارجية الجزائرية، لمناقشة ما يتصل بالجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بشأن "قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي ينتظر أن يصدر قرار بشأنها قبل نهاية الشهر". كما كان قد أجرى لقاء مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هايميش فالكونر.

وتعترض الجزائر بشدة على المقترح الأميركي بخصوص الصحراء، وكانت قد سربت إلى صحف حكومية ومقربة من السلطة، نقلا عن مصادر من البعثة الجزائرية في نيويورك، أن الجزائر سترفض بشدة المقترح الأميركي في حال تضمن خيارا وحيدا بإقرار السيادة المغربية على الصحراء بدلا من الخيارات الثلاثة الاستقلال أو الاندماج أو خيار الحكم الذاتي، "وهذا الموقف الجزائري يجعل من أي فرض أميركي للمقترح بهذه الصيغة، عامل تعقيد للقضية أكثر منه مدخلا لحل سياسي".

وكان الرئيس تبون قد قال في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: "هناك دول عظمى تسعى لحل القضية ونأمل أن تحل، نحن موقفنا واضح، لا يهددنا أي طرف مهما كان، ولا يهمنا من ينتقد مواقفنا، يجب ِأن يأخذ الصحراويون حقوقهم، أي حل يقبله الصحراويون نقبل به، لكن ما دمنا في جوار الصحراويين، فإننا لن نسمح لأي طرف أن يفرض عليهم أي حل لا يقبلون به". وهو ما حاول وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف توضيحه لبعض الأطراف المعنية بجلسة الخميس المقبل.

ونشر الدبلوماسي الجزائري، السفير السابق في مدريد عبد العزيز رحابي، الأربعاء، تقدير موقف حول الورقة الأميركية، واعتبر أن "الولايات المتحدة لم تناقش الجزائر في ما يعرض على أنه خطة سلام إقليمية، والصحراويون، وهم المعنيون بالدرجة الأولى، لم يشاركوا في هذه الخطة، ومجلس الأمن، تحت ضغط الولايات المتحدة وفرنسا، مكلف بإضفاء الشرعية على الاحتلال كما هو الحال في فلسطين"، مشيراً إلى أنه "بغض النظر عن نتيجة المناقشات في مجلس الأمن، لن تستطيع دبلوماسية ترامب القائمة على المقايضة تغيير أي شيء على أرض الواقع. خطة الولايات المتحدة ليست عادلة ولا قابلة للتنفيذ".