استبقت الجزائر الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، المقرّرة قبل نهاية الشهر الجاري حول الصحراء الغربية، بإعلان موقفها الرافض التصويت على مقترح قرار دولي لتسوية النزاع في حال تضمّن إقرار سيادة المغرب على الصحراء الغربية دون استثناء خيار تقرير المصير.

وسرّبت الرئاسة الجزائرية إلى صحف مقربة من مديرية الإعلام في الرئاسة، منها "الخبر" و"لوسوار"، في عددها الصادر اليوم الخميس، معلومات رسمية نقلاً عن مصادر دبلوماسية في نيويورك حول الموقف الذي ستتخذه الجزائر في جلسة مجلس الأمن، والذي يقضي "بعدم التصويت على مقترح قرار أممي في حال تضمّن خياراً واحداً بإقرار السيادة المغربية على الصحراء الغربية دون باقي الخيارات الممكنة، بما فيها استفتاء تقرير المصير الذي يقرّر بموجبه الصحراويون الاستقلال أو الاندماج أو خيار الحكم الذاتي".

ويُظهر هذا الإعلان الاستباقي للموقف الجزائري قبل الجلسة المرتقبة وجود مخاوف لدى الجزائر من إمكانية تمرير مجلس الأمن الورقة الأميركية بصيغتها المطروحة، والتي ترى الجزائر أنها تخدم الخيار المغربي فحسب، خاصة في ظلّ عدم وضوح الموقف الروسي، وإمكانية امتناع موسكو عن التصويت، ما يعني عدم استخدام حق النقض (الفيتو).

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد أجرى، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، لمناقشة ما يتصل بالجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بشأن "قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي يُنتظر أن يصدر قرار بشأنها قبل نهاية الشهر".

وفي السياق ذاته، قدّم وزير خارجية جبهة البوليساريو محمد يسلم بيسط، في مؤتمر صحافي، شرحاً سياسياً للمقترح الذي قدّمته الجبهة، الاثنين الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تسوية القضية عبر مفاوضات مباشرة مع الرباط. وأكد بيسط، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة الجزائرية، أن "جبهة البوليساريو مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح الموسّع، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي".

ووصف بيسط مقترح البوليساريو بأنه "شامل وديمقراطي، يسترشد بالخيارات التي تتيحها قرارات الأمم المتحدة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير، بما فيها الاستقلال أو الاندماج في الدولة المغربية أو أي خيار آخر"، مشيراً إلى أنه "يمثل خطوة ودّية صادقة من الشعب الصحراوي نحو الجيران المغاربة، ويداً ممدودة حقيقية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم، نتمنى أن يتم التعامل معه بروح بنّاءة ومسؤولة".

ويأتي موقفا الجزائر والبوليساريو في ظل تطورات متسارعة في ملف الصحراء أبرزها تداول مشروع قرار جديد بشأن الصحراء يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب سنة 2007 هو الأساس الأكثر جدّية ومصداقية وواقعية للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم ومقبول من جميع أطراف نزاع الصحراء.