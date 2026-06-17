الجزائر... بمناسبة الانتخابات

- تتكرر في الجزائر ثلاث قضايا انتخابية رئيسية: خطاب الأحزاب، ضعف التفاعل مع الحملات، والعزوف عن التصويت، مما يعكس تعقيد الواقع السياسي. - يعاني التفاعل الشعبي مع الأحزاب المعارضة من ضعف، حيث يطالب المواطنون بحقوقهم دون دعم فعلي، بينما ينساقون مع أحزاب الحكومة دون محاسبة، مما يعكس تناقضاً يحتاج لفهم أعمق. - العزوف عن التصويت يمثل تحدياً مستمراً بمشاركة منخفضة، نتيجة أزمة ثقة سياسية، رغم احتمالية برلمان أكثر حيوية وقدرة على المحاسبة.

ثلاث مسائل تُطرح بشكل متكرر في كل مناسبة انتخابية في الجزائر (الانتخابات البرلمانية في الثاني من يوليو/ تموز المقبل)، ويتم استدعاؤها للنقاش في المجال العام: خطاب الأحزاب الجزائرية، ضعف حاصل التفاعل مع الحملة الانتخابية، ثم معضلة العزوف عن التصويت. لكن هذا النقاش يتكرر بشكل سطحي على نحو يعطي انطباعات غير سليمة، مقارنة مع الواقع والبيئة السياسية المركبة في الجزائر.

هناك مشكلة أنتجتها ظروف وعوامل متداخلة، إذ يتعامل الناخب الجزائري بذهنية متخيلة وغير واقعية مع الحزب الجزائري ومع السياسي الجزائري، رغم أنه ابن بيئته نفسها ويعيش داخل نفس المساحات وينشط ضمن ذات القواعد التي تسمح بها المرحلة. ويرفع الناخب الجزائري سقف المطالبات تجاه الحزب والسياسي أكثر مما يرفعها أمام السلطة، ويمارس السلوك الاحتجاجي والمناكفة إزاءهما أكثر مما يمارسها تجاه السلطة والحكومة التي يفترض أن تكون محل الاحتجاج. ولذلك يرفض قطاع شعبي المشاركة في الحملة الانتخابية، بحيث تبدو باردة بالنسبة للمتابع، بينما هي تسير بحدودها الطبيعية قياساً بالبيئة الجزائرية التي تراجع فيها الانخراط السياسي للمجتمع، مقارنة بالفورة الاستثنائية في التسعينيات التي جاءت في بداية اكتشاف الجزائري للتعددية السياسية.

في هذا السياق، هناك حقيقة قائمة في المجال السياسي في الجزائر يتهرب المشتغلون في الحقل من نقاشها؛ الجزائري لا ينخرط في أحزاب المعارضة ولا يسندها حتى في السياقات الانتخابية، ويبدي قدراً ضئيلاً من التفاعل الشعبي مع خطابها وحملاتها في المناسبات الانتخابية. لكنه يطالبها في المقابل بالدفاع عن استحقاقاته الاجتماعية والاقتصادية، ويحاسبها على أدائها النقدي، بينما يبدي محلياً، انسياقاً كرنفالياً أحياناً مع أحزاب الحكومة، من دون أن يملك الجرأة لمحاسبتها على تصويتها على قوانين وخيارات غير شعبية. هذه في الواقع معضلة متداخلة تحتاج إلى فهم وتفكيك، وإذا كان الخطاب السياسي لقوى المعارضة محدوداً، كسبب لذلك، فإن خطاب قوى الموالاة أكثر ضعفاً ومحدودية من حيث الهامش.

هناك نقاش مستمر في الجزائر بمناسبة كل استحقاق انتخابي عن مسألة العزوف عن التصويت وتدني مؤشرات المشاركة. في الواقع، السلطة الجزائرية تجاوزت منذ أكثر من عقد مشكلة العزوف ومؤشرات التصويت التي تظل في معدل عام بحدود 30%. لم يعد ذلك بالضرورة سنداً لشرعية المؤسسات التمثيلية مقارنة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي بحد ذاته، إذ فشلت السلطة والأحزاب جميعها في إقناع عموم الناخبين الجزائريين بالضرورة السياسية للتصويت، بفعل وجود أزمة ثقة سياسية متراكمة منذ عقود. لكن السلطة تحمّل الأحزاب المسؤولية عن هذا العزوف، بينما المسؤولية مشتركة. كل من السلطة والأحزاب لم تجد المداخل الضرورية نحو الجيل الجديد، ولذلك فإن هذا العزوف ليس موقفاً سياسياً أو تعبيراً مؤسساً، بقدر ما هو نتيجة عوامل اللامبالاة وضعف الدافعية ومحدودية الثقافة السياسية لدى قطاع من المواطنين.

بخلاف الاعتقاد السائد على الساحتين السياسية والمجتمعية، بعد ما وصف "بمجزرة" الإقصاءات من الترشح التي قامت بها السلطة المستقلة للانتخابات، من حيث استبعاد عدد مهم من الوجوه النيابية والسياسية النوعية والتي تحظى بحضور سياسي وقبول مجتمعي ومواقف نقدية، أنّ البرلمان المقبل سيكون أضعف من حيث الحيوية السياسية والأداء النيابي، وأقل من حيث مناكفة الحكومة ونقدية السلطة، فإن اللوائح الانتخابية التي قدمتها الأحزاب، تعطي مؤشرات بأن البرلمان المقبل قد يُتعب السلطة بصورة غير متوقعة، ويحاسب الحكومة على نحو غير محسوب.