الجزائر... باريس 2027

خلال انفراجة أزمة الرهائن الأميركيين في طهران، تعمدت السلطات الجزائرية تأخير إقلاع ووصول الطائرة التي تقل الرهائن إلى الجزائر، لساعات، بحيث يكون الرئيس الأميركي الجديد حينها رونالد ريغان قد دخل البيت الأبيض وتسلّم الرئاسة من سلفه جيمي كارتر. العِبرة والقاعدة السياسية هنا أن يتم تسليمهم إلى من مثّل الزمن السياسي الآتي وبناء العلاقة معه. تميل السلطة في الجزائر إلى نفس التصور في ما يخص العلاقة مع باريس، كما لو أنها أغلقت ملف الرئيس ايمانويل ماكرون وانتهت إلى قرار بأنه لا مناص من انتظار من يخلفه في الانتخابات الفرنسية العام المقبل 2027، لبناء علاقة جديدة بين الجزائر وفرنسا.

ليس من الصعوبة بمكان قراءة ذلك، بات من الممكن عبر أكثر من مؤشر سياسي وإعلامي قياس ومعرفة اتجاهات الموقف في الجزائر. هناك تصميم موقف لدى المؤسسة الرسمية في الجزائر يقوم على تسيير أزمة العلاقة مع فرنسا على نحو يبقي حيثياتها قائمة إلى ما بعد الانتخابات الفرنسية، والتعاطي مع الملفات الحينية في نطاقات محدودة، على سبيل قضايا الأمن والهجرة والجريمة. بالنسبة للجانب الجزائري، لم يعد ماكرون بسياساته وحكومته القائمة، يمثل أيّ أفق لبناء أية تفاهمات سياسية، ولذلك لا ترد الجزائر على كثير من الخطوات التي يقوم بها تجاه الجزائر، إذ لم ترسل وزيراً واحداً إلى باريس بينما أرسل ماكرون منذ بداية الأزمة أربعة وزراء والأمينة العامة للخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت. كما أنها لا تريد في الوقت أن تعيين سفير جديد في باريس.

هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الجزائر إلى هذا التصلب، على ما فيه من استنزاف لماكرون. لقد كان خطأ كبيراً أن يصف الأخير المجازر الرهيبة التي تعرض لها الجزائريون يوم الثامن من مايو/أيار 1945، بأنها "أحداث". هذا الوصف المختصر والاختزال المهين للذاكرة الجزائرية، الذي صدر في بيانه يوم 8 مايو 2026، فيه تجاوز بالغ للشعور الجزائري تجاه مسألة جرح تاريخي نازف، لا يكاد يبرأ بالنسبة للجزائريين الا بإعلان اعتراف فرنسي كامل واعتذار باسم الدولة الفرنسية عن هذه المجازر، لقد وضع ماكرون وخزاً آخر في الجرح، في الوقت الذي كان يريد أن يضع كمادة.

الإطار السياسي الذي وضع فيه ماكرون خطوته السياسية الأخيرة تجاه الجزائر، سواء من حيث إيفاد الوزيرة المنتدبة للدفاع أليس ريفو للمشاركة في إحياء ذكرى هذه المجازر، وإعادة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه بعد عام من استدعائه، أو من حيث الإطار الأدبي (بيان ماكرون)، الذي طرحت ما بين سطوره اشتراطات سياسية، يؤكد وجود ربط مختل بين قضايا سياسية وملف الذاكرة، وهذا أمر مزعج بنظر الجزائريين، ويؤكد أن الرئيس الفرنسي لم يغادر قناعاته العميقة التي أعلنها في سبتمبر/ أيلول 2022، عندما اتهم الجزائر باستغلال ما وصفه "ريع الذاكرة".

من بين كل الوزراء في الحكومة، فضلت باريس إيفاد الوزيرة المنتدبة للدفاع الى الجزائر، والقراءة السليمة لذلك أن فرنسا، تحاول -عطفاً على التطورات القائمة في مالي- العودة إلى منطقة الساحل عبر الممر الجزائري، عبر البحث عن مساحات تقاطع باستغلال بعض المخاوف والانشغالات المشتركة مع الجزائر بشأن نشاط التنظيمات الارهابية وتداعيات الوضع الأمني في مالي. وبحسب ما يفهم من لقاء ريفو بقائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، لا يستبعد أنّ باريس تفكر في تقديم عرض إلى سياسيي الجزائر يخص الساحل. لكن المحاولة الفرنسية تبدو استدراكا متأخراً، مقارنة بالزمن التركي الأكثر حضوراً في الساحل، وقد عاد الرئيس الجزائري لتوه من أنقرة.