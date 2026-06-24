الجزائر... الفساد والمعضلة

- خرجت الجزائر من اللائحة الرمادية للفساد، مما يعكس نجاحها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تحد من الفساد، لكن التحدي الأكبر يبقى في تفكيك البيئات المنتجة للفساد السياسي والمالي والاجتماعي. - رغم التقييمات الدولية، يبقى الجزائريون غير مقتنعين بفعالية آليات محاربة الفساد، حيث يتطلب الأمر ضمانات لمنع إعادة إنتاج الفساد وانتقاله بين العصابات. - محاربة الفساد في الجزائر تتطلب أدوات تتجاوز القوانين والرقابة، مثل تصحيح البيئة السياسية والاقتصادية، وتعزيز دور العدالة المستقلة والصحافة المسؤولة.

أخيراً، خرجت الجزائر من التصنيف الدولي للائحة الرمادية للفساد. صحيح أن ذلك يمثل إقراراً دولياً بنجاح الجزائر في تنفيذ حزمة إصلاحات مُلزمة، تتيح الضبط والتحكم في المعاملات الاقتصادية والحد من مسالك الفساد، نسبياً، لكن القضية برمتها تبقى في النهاية ذات طابع سياسي ومرتبطة أساساً بالسياسات التي تفكك جذرياً البيئات المنتجة للفساد السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي.

ظلّ الفساد واحداً من أبرز المكابح والمعضلات المعطلة للجزائر، في كل مسارها لبناء الدولة منذ الاستقلال. في أحد التقديرات السابقة التي قدّمها رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور، اعتبر أن "الفساد في الجزائر مرتبط بوجود الريع النفطي الذي أسيء توظيفه في بعض المراحل". وفي الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء (الأحد الماضي)، أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن سمعة الجزائر وشخصيتها السياسية والاقتصادية، تضررت كثيراً بفعل منظومة الفساد التي كانت تسيطر على دواليب البلد قبل عام 2019. وهذا الإقرار كان لا بد أن يدفع إلى إجراء نقاش مسؤول وصريح، مع كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، بشأن ما إذا كان البلد قد تخطى فعلياً كل الظروف والسياقات التي كانت قد تسببت في تشكل منظومات الفساد المالي والسياسي التي يشير إليها الرئيس تبون.

الأهم من التقييمات الدولية التي قد تُبنى أيضاً على بعض الاعتبارات السياسية ذات الصلة بمواقف الدول وخياراتها، إجراء تقييم محلي لمسألة محاربة الفساد وأدواته الفاعلة. ما زال الجزائريون، سواء على المستوى الشعبي، أو على صعيد النخب والمجتمع السياسي النقدي، غير مقتنعين بشكل كامل بأن آلية محاربة الفساد تؤدي وظائفها بالنجاعة الكافية، والمقصود بالنجاعة الكافية، ليس كشف قضايا الفساد وملاحقة المتورطين فحسب، بل وضع الضمانات والآليات الكفيلة بمنع إعادة إنتاج البيئات والعوامل المنتجة للفساد، ومنع انتقال الفساد من عصبة إلى عصبة، ذلك أن الرئيس تبون نفسه، كشف في الثالث من مايو/ أيار الماضي، أمام الرأي العام الوطني، بأنه تمكن من القضاء على "عصابة تضخيم فواتير التوريد"، من الخارج، التي كانت قد سيطرت على دواليب الاقتصاد واستغلت حالة الإنهاك السياسي للسلطة قبل عام 2019، لكنه تفاجأ بتشكيل عصابي جديد يقوم على تهريب العملة عبر "خفض فواتير التوريد" بغاية إبقاء فارق العملة في الخارج.

لم يطرح حينها السؤال الضروري: هل كان ذلك يعني أن هناك خللاً في أدوات محاربة الفساد، أم في التصور السياسي الذي يستهدف تفكيك منظومة الفساد؟ بات من الواضح أن محاربة الفساد في بيئة جزائرية تحكمها حزمة من التعقيدات المتداخلة، لا يمكن أن تتم بالوسائل القانونية وأنظمة الرقابة المالية والردع والرقمنة فحسب، فهناك العديد من الأدوات الأخرى التي تبقى ضرورية في الحالة الجزائرية لإسناد المجهود الشامل للدولة في محاربة الفساد وتفكيك أنساقه القاعدية والهرمية المختلفة، بغرض إنجاز محاربة استباقية لكل الممارسات والمسالك التي تنتج الفساد بكل أشكاله، المادية وغير المادية. يفترض أن يأتي في هذا السياق تصحيح البيئة السياسية والاقتصادية من إكراهات النظام البيروقراطي، ودور أكثر جرأة للعدالة المستقلة، واستعادة مساحات الصحافة المسؤولة غير المنكفئة، وتحرير المبادرة النيابية في البرلمان والمساءلة المحلية.