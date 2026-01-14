الجزائر... الخطوة التي لا بد منها

جملة حملها بيان مجلس الوزراء الجزائري، الأحد الماضي، لم تثر الانتباه كثيراً، لكنها تكاد توَظف للمرة الأولى في بيان أعلى هيئة تنفيذية في البلد: "بالتوافق التام بين كلّ مؤسسات الجمهورية". تشير الجملة إلى قرار تسوية وضعية الجزائريات والجزائريين في الخارج، الملاحقين في قضايا ذات صلة بالشأن السياسي. كان ذلك رسالة ذات معنى، لتعزيز مصداقية القرار، وطمأنة المعنيين به بأنه "قرار دولة"، يحظى بإجماع كامل مؤسسات السلطة وأجهزتها السياسية والأمنية والقضائية المعنية بتنفيذ تدابير الخطوة. كان لا بد من ذلك حتى وإن تأخر، كان لا بد أن تستجمع الدولة الحكمة اللازمة والمسؤولية الضرورية لاتخاذ قرار يقضي بفتح باب للتصالح وحفظ القضايا والملفات ذات الصلة بنشطاء أو شباب موجودين في الخارج، عبّروا بطرق مختلفة وتعبيرات متفاوتة، منزلقة أحياناً وموضوعية أحياناً أخرى، عن رفضهم لخيارات سياسية معينة، أو تبنيهم لنقد حاد إزاء وضع اجتماعي واقتصادي، واعتراضهم على سلوك هيئات السلطة ورموزها.

لهذه الدواعي كان قد وجد هؤلاء أنفسهم عالقين بين ظروف إقامة معقدة، في بلدان غيّرت بشكل راديكالي تشريعاتها وقوانينها في مجال الهجرة، ويتصاعد فيها خطاب اليمين المتطرف ضد المغتربين، وبين عودة إلى الجزائر يُفتح فيها باب الطائرة على باب السجن والمراكز الأمنية والقضاء. هذه وضعية مثالية ومناسبة بالنسبة لشبكات الجريمة وحركات راديكالية، وربما دول أيضاً لن تتوانى عن استغلال هؤلاء لصالح أجنداتها بمغريات مختلفة. هذه الأجندات لا تعني الدفع بهم إلى ساحات التطرف والارتزاق وغيرها، فحسب، لكنها قد تعني أيضاً تحويلهم إلى حروب افتراضية مفتوحة لاستهداف الرموز الوطنية وتغذية الاستثارة الداخلية للجزائر. لم يكن ينقص الدولة في الجزائر فكرة، ولا تعوزها تجربة لحل لهذه المعضلة، وهي البلد الذي خاض مصالحة وطنية مع من حملوا السلاح ضد الدولة والمجتمع في التسعينيات، واستوعب هؤلاء مجدداً في المجتمع تضميداً لجراح الأزمة الأليمة، مع الفارق، للتوقّي ومنع أن يكون هؤلاء الشباب، سواء الناشطون في الفضاء العام والمنشغلون بالقضايا العامة، أو العالقون في وضعيات هشة من الناحية القانونية في بلدان أجنبية، حطباً تستوقد به تنظيمات أو أطراف لها غايات ملتبسة، تَكشّفت لدى بعضها، ولم تتكشّف بعد بالنسبة لأخرى.

بالقدر الذي تستحق هذه الخطوة- وقد كانت مطلباً سياسياً- دعماً وقبولاً لكونها تنهي إكراهات وضغوطاً قاسية لجزائريين قادتهم ظروف مختلفة إلى وضع ما في المهجر، والتي تتحمل السلطة جزءاً من المسؤولية عنها بالضرورة وتفتح خط الرجعة بالنسبة لناشطين وشباب، دون الجزم بأية إدانة مسبقة لمواقفهم أو تعبيراتهم السياسية وغير السياسية، بالقدر الذي تستدعي المساواة الدستورية أن تتخذ الدولة خطوة ضرورية مماثلة لمن هم في الداخل، من النشطاء والشباب الذين سلطت عليهم إكراهات وقضايا ذات علاقة بتعبيرهم، بشكل أو بآخر، أيضاً عن استياء من وضع سياسي أو مسائل محلية. بل إن هذه الخطوة لأَكثر إلحاحاً من أجل تشجيع من في الخارج على الانخراط في المسار التصالحي. لا يغني كل ذلك عن القول إن تلك الخطوات تظل معالجات لوضع أنتجته ظروف مختلفة الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما فيها هامش التعبير السياسي الذي بات صدر السلطة أضيق من أن يتسع له. وإذا كان من الذكاء معالجة نتائج المعضلات، فإن من الحكمة والأَولى معالجة الأسباب وتوسيع الأفق واستيعاب الآراء ضمن المشترك الوطني.