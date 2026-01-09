الجزائر | اجتماع مصغر لمجلس الأمن القومي وسط احتقان اجتماعي

- عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعاً مصغّراً للمجلس الأعلى للأمن لمناقشة الأزمة الداخلية المتصاعدة بسبب احتجاجات الناقلين على زيادات أسعار الوقود، بحضور قائد أركان الجيش السعيد شنقريحة، مما يعكس جدية القيادة في التعامل مع الوضع. - كشفت الهيئة الحكومية عن حملة "منشورات ذات طابع تخريبي" على وسائل التواصل الاجتماعي، تديرها حسابات خارجية تهدف لزعزعة استقرار الجزائر، مما يثير قلق السلطات من تصعيد محتمل. - حضور شنقريحة للاجتماع أنهى الجدل حول غيابه عن مناسبات رسمية، وسط شائعات عن خلافات مع الرئيس أو تعرضه لوعكة صحية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون

عقد اجتماعاً مصغّراً للمجلس الأعلى للأمن، في ظل احتقان داخلي متصاعد على خلفية تطورات أزمة الناقلين. وحضر الاجتماع قائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة ، الذي كان غيابه عن فعاليات رسمية خلال الأسبوعين الماضيين قد أثار جدلاً وتساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية.

ولم يكشف بيان الرئاسة تفاصيل وافية بشأن الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، الذي ضمّ قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب المستوى السياسي ممثلاً برئيس الحكومة سيفي غريب ووزراء العدل، لطفي بوجمعة، والداخلية، إبراهيم مراد، والخارجية، أحمد عطاف. غير أنّ معطيات متداولة ترجّح أن الاجتماع تطرّق إلى الأزمة الطارئة التي تشهدها البلاد، وما رافقها من توتر اجتماعي نتيجة شلّ الناقلين لقطاع النقل العام، احتجاجاً على زيادات أسعار الوقود وتطبيق قانون المرور الجديد.

وقد أسهمت هذه التطورات في اضطرابات على مستوى تموين بعض المواد الأساسية، ما أثار قلق السلطات من أي تصعيد محتمل. ويعكس عقد الاجتماع الأمني، وفق مراقبين، تعاطي القيادة العليا مع الأزمة بجدّية، لا سيما في ظل تقديرات أمنية تشير إلى محاولات منصّات خارجية لتوظيف الوضع وتأجيجه.

وفي السياق، أكدت الهيئة الحكومية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، مساء أمس الأربعاء، أن تحريات تقنية أجرتها المصالح المختصة كشفت عن حملة "منشورات ذات طابع تخريبي" عبر صفحات وحسابات على منصّات التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن هذه الحسابات تعود لأشخاص يقيمون في الخارج، خصوصاً في المغرب وفرنسا وبريطانيا وكندا، ومعروفين بعدائهم للجزائر ومؤسساتها، وتهدف إلى المساس باستقرار البلاد والتحريض على إضرابات، ولا سيما في أوساط التجار.

كما أنهى حضور الفريق أول السعيد شنقريحة اجتماع اليوم الخميس جدلاً أثير بشأن غيابه عن مناسبتين رسميتين أخيراً، هما اجتماع مجلس الوزراء في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخطاب الرئيس تبون في الـ30 من الشهر ذاته. وكانت منصّات يديرها معارضون جزائريون في الخارج قد روّجت حينها لفرضيات تتعلق بوجود خلافات بين الرئيس وقائد الجيش على خلفية مقترح تعديل دستوري، أو بتعرّض شنقريحة لوعكة صحية.

وقبيل انعقاد الاجتماع الأمني المصغّر، أعادت وزارة الدفاع الجزائرية، الليلة الماضية، نشر مقطع من لقاء سابق جمع الرئيس تبون بقادة الجيش منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكّد فيه دعمه لخطة تطوير قدرات الجيش وتعزيز مكانته الإقليمية. واعتُبر توقيت بثّ المقطع رسالة واضحة للرد على ما وصفته الوزارة بحملات تشكيك وبثّ معلومات مضللة تقودها منصّات خارجية، تتكرر مع كل محطة سياسية حساسة تمرّ بها البلاد.