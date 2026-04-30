الجزائري فاتح بوطبيق يفوز برئاسة البرلمان الأفريقي

- فاز فاتح بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي بعد جولتين من التصويت في أديس أبابا، محققًا إنجازًا ثانيًا للجزائر في مؤسسات الاتحاد الأفريقي بعد منصب نائب الرئيس. - أكد بوطبيق على ضرورة تعزيز صلاحيات البرلمان الأفريقي ليصبح إطارًا للنقاش حول مستقبل القارة واستقلالية القرار السياسي والمالي، وتحويل منطقة التجارة الأفريقية إلى إطار فاعل للتنمية. - شدد بوطبيق على أهمية توفير فرص التنمية للشباب الأفريقي، وزيادة الاهتمام بالتعليم، وتعزيز الأمن، وحل الخلافات بالحوار، وفقًا لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

فاز عضو مجلس الأمة الجزائري، فاتح بوطبيق، برئاسة البرلمان الأفريقي، إحدى مؤسسات الاتحاد الأفريقي، عقب جولتين من التصويت جرتا اليوم الخميس، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وحصد بوطبيق 119 صوتاً لولاية تمتد ثلاث سنوات، في إنجاز يعد الثاني للجزائر داخل مؤسسات الاتحاد، بعد الحصول على منصب نائب الرئيس الذي تشغله الدبلوماسية سلمى حدادي.

وقال بوطبيق، بعد تسلّمه مهامه، إنه يتعين على مؤسسة البرلمان الأفريقي أن تتحول إلى مؤسسة بصلاحيات أكبر ضمن مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتحويله إلى إطار للنقاش الداخلي حول مستقبل القارة واستقلالية القرار السياسي والمالي، ولمساعدة القارة الأفريقية بلا حدود تعوق الحركة أو حواجز تعوق التجارة بين الدول. وأضاف أن منطقة التجارة الأفريقية لا يجب أن تبقى مجرد اتفاق، بل إطاراً فاعلاً للتنمية.

تقارير دولية باريس تحاول احتواء تصريحات ماكرون تجاه دعاة القطيعة مع الجزائر

وأضاف بوطبيق (وهو رئيس حزب جبهة المستقبل من الحزام الحكومي في الجزائر) أن "شباب أفريقيا لا يريدون الصدقات، بل يريدون فرصاً للتنمية"، مشيراً إلى أنه يتوجب العمل على زيادة الاهتمام بالتعليم في القارة الأفريقية، وتعزيز موجبات الأمن، وحل الخلافات بالحوار، وتفعيل آليات الوقاية من النزاعات، تطبيقاً لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وكان بوطبيق نائباً في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، قبل أن يعلن استقالته من مقعده في شهر فبراير/ شباط الماضي، تمهيداً لتعيينه عضواً في مجلس الأمة، ضمن كتلة الثلث الرئاسي التي يعينها الرئيس الجزائري.