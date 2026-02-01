- تقدم مركز القدس للمساعدة القانونية والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بالتماس عاجل للمحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة، بعد زوال الذريعة القانونية التي استخدمتها إسرائيل سابقاً لتبرير الاحتجاز. - الالتماس يوضح أن استمرار احتجاز الجثامين يشكل خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالباً بتسليم الجثامين لعائلاتها بشكل لائق يحفظ كرامة الشهداء. - الحملة تؤكد أن احتجاز 777 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، يعد عقاباً جماعياً، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء هذه السياسة.

أعلن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين أنه تقدم، اليوم الأحد، ومن خلال المحامي محمد أبو اسنينة، بالتماسٍ مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال.

وبحسب بيان للمركز والحملة، فإن هذا الالتماس يأتي في أعقاب إعلان السلطات الإسرائيلية إعادة جثة الجندي ران غويلي من قطاع غزة، الأمر الذي يُسقط الذريعة القانونية التي استندت إليها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية لتبرير احتجاز جثامين الشهداء، والتي أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية حصراً تحت ذريعة "استخدام الجثامين ورقةَ تفاوض" في ملف الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح الالتماس أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، رغم زوال هذا المبرر، يُشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها، التي قيّدت جواز الاحتجاز بوجود غاية تفاوضية محددة لم تعد قائمة اليوم. وطالب الالتماس المحكمة العليا الإسرائيلية بإصدار أمر فوري بالإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة، وتسليمها إلى عائلاتها بشكل لائق يحفظ كرامة الشهداء، وبطريقة تضمن تسليم كل جثمان محدد الهوية، بما يكفل التعرّف الدقيق على الجثامين وإنهاء معاناة العائلات الممتدة منذ سنوات طويلة.

وأكدت الحملة والمركز في التماسهما أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز ما لا يقل عن 777 شهيداً موثّقاً رهائن، من بينهم 96 شهيداً من الحركة الأسيرة، و77 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، و10 شهيدات، إضافة إلى مئات الشهداء من قطاع غزة الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال دون أي كشف عن هوياتهم أو ظروف احتجازهم، في سياسة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وانتهاك الكرامة الإنسانية للأحياء والأموات على حدّ سواء.

وأكدت الحملة الوطنية ومركز القدس أن كرامة الإنسان، حياً كان أم ميتاً، ليست موضع تفاوض أو مساومة، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُشجّع على الإفلات من العقاب، داعيين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرّك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء سياسة احتجاز الجثامين نهائياً.