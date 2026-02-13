- بثت قناة إيرانية قائمة بأسماء سبعة مسؤولين إسرائيليين، بينهم نتنياهو، كأهداف مشروعة للاغتيال، في رد على قائمة مماثلة نشرتها قناة إسرائيلية تضمنت أسماء شخصيات إيرانية بارزة. - تزامنت هذه التهديدات مع تصاعد التوتر في المنطقة، حيث أُمرت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" بالإبحار نحو المنطقة، وسط تحشيد عسكري أميركي حول إيران. - أكد الرئيس الأميركي ترامب تمسكه بالحل الدبلوماسي مع إيران، لكنه لم يستبعد التحرك العسكري إذا تعثرت المفاوضات، مشيراً إلى أهمية المفاوضات كخيار مفضل.

بثّت قناة تلفزيونية إيرانية، اليوم الجمعة، قائمة تضم أسماء سبعة مسؤولين إسرائيليين تحت عنوان "أهداف مشروعة"، يتصدرهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهددة بتصفيتهم في أي عدوان على إيران، وقائلة إنّ "إيران باغتيال هؤلاء المجرمين ستمنح الأمن والهدوء للعالم". وعرضت شبكة "أفق" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسوماً غرافيكية تضمنت صور المسؤولين السبعة وقد وُضعت فوقها علامات تصويب، في إشارة رمزية إلى الاستهداف المباشر.

وشملت القائمة، إلى جانب نتنياهو، كلاً من رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، وقائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، ورئيس هيئة العمليات إيتسيك كوهين.

وجاءت هذه الخطوة، رداً على إجراء مماثل أقدمت عليه القناة 12 الإسرائيلية، التي نشرت في وقت سابق ما وصفته بـ"قائمة اغتيالات" إيرانية، وضعت في مقدمتها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب سبع شخصيات إيرانية أخرى، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، ومجتبى خامنئي نجل المرشد، وقائد الحرس الثوري اللواء محمد خاكبور، وأمين مجلس الدفاع الإيراني الأميرال علي شمخاني.

كما وجّه مقدم البرنامج في قناة "أفق" الإيرانية، تهديداً مباشراً باللغة العبرية على الهواء، قائلاً: "نحن من سيحدد وقت وفاتكم، انتظروا أبابيل"، في إشارة إلى طائرة مسيّرة إيرانية تحمل هذا الاسم.

وأثار بث هذه القائمة ردات فعل واسعة، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وارتفاع منسوب احتمال شنّ حرب أميركية على إيران. واليوم الجمعة، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصدر وصفته بالمطلع أن "يو إس إس جيرالد آر فورد"، حاملة الطائرات الأكبر في العالم، تلقت أوامر بالإبحار من الكاريبي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التحشيد العسكري الأميركي حول إيران بالتزامن مع تأكيد ترامب تمسكه بالحل الدبلوماسي واستمراره بالتهديد بالتحرك عسكرياً حال تعثر المفاوضات. وأكد ترامب، يوم الأربعاء، عقب لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، تمسكه بخيار المفاوضات مع إيران باعتباره المسار المفضل لواشنطن.