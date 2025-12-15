التحذير من مخطط استيطاني يفصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني

- تحذير من مخطط استيطاني ضخم: محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لإقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي، مما يهدد التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني ويقوض حل الدولتين. - تهديد للحيّز الحضري الفلسطيني: المخطط يشمل إنشاء 9000 وحدة استيطانية في مناطق فلسطينية كثيفة، مما يعمق سياسة الفصل والعزل في القدس ويهدد الحيّز الحضري المتكامل. - إجراءات تسريع المشروع: وزارة المالية الإسرائيلية تسعى لتحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة لتسريع تنفيذ المشروع، رغم اعتراضات سابقة وانتهاك حقوق الملكية الخاصة.

حذّرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي قُدماً بمخطط إقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي، شمالي القدس المحتلة، وهو ما يشكّل تصعيداً خطيراً في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية بوصفها مركزاً حضرياً وسياسياً للدولة الفلسطينية.

وأكدت المحافظة، في بيان صادر عنها، أن المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء نحو تسعة آلاف وحدة استيطانية، في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا، وبير نبالا، ما يشكّل تهديداً مباشراً للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمالي القدس، ويُعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها. وأوضحت محافظة القدس، أن ما تُسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء 17 المقبل، لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشهد الجلسة المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم أن محاولات سابقة عام 2021 فشلت نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، إضافة إلى تجميد المخطط سابقاً خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وفي السياق، أشارت المحافظة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت خلال شهر ديسمبر الحالي، مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة، بذريعة "تأهيل الأراضي الملوثة"، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عملياً إلى ما أسمتها إزالة العوائق البيئية المصطنعة، وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني. وبيّنت محافظة القدس أن غالبية أراضي المخطط مصنّفة "أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود أجزاء واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.

وحذّرت المحافظة من أن تنفيذ هذا المخطط سيُنشئ جيباً استيطانياً يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويُعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط، ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.