التحالف يرد على طلب العليمي بشأن حضرموت: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية

توعد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم السبت بأن قواته ستتعامل مباشرةً مع أي تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك رداً على طلب من مجلس القيادة الرئاسي اليمني التدخل لحماية المدنيين في حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قوله: "استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها، فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيجري التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وإنجاح الجهود السعودية الإماراتية".

وشدد المالكي على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية"، داعياً "الجميع إلى تحمّل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار".

وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قد قال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أمس الجمعة، إنّ العليمي تقدم بطلب رسمي إلى "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية لاتخاذ "التدابير العسكرية كافة اللازمة لحماية المدنيين في حضرموت"، ومساندة القوات الحكومية لفرض التهدئة.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الجمعة، تعرّض أحد معسكراته في وادي نحب بمحافظة حضرموت، شمال شرقي اليمن، لغارة جوية. وقال إن طائرات تابعة للمملكة العربية السعودية نفذتها، معرباً عن استغرابه استهداف قواته في ظل ما وصفه باستمرار معاركه ضد "عناصر متمردة وإرهابية". وجاء القصف السعودي بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومسلحين مرتبطين بحلف القبائل في حضرموت، حيث يسعى المجلس الانفصالي لبسط السيطرة على المحافظة.

وطالبت السعودية، الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب قواته "بشكل عاجل" من محافظتي المهرة وحضرموت، منددة بتصرفه "الأحادي". وكان المجلس المدعوم من الإمارات والمنضوي في إطار الحكومة، قد سيطر على أجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية. وقال إن العملية تهدف إلى طرد الإسلاميين ووقف عمليات التهريب لصالح الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى.