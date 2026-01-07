التحالف في اليمن: عيدروس الزبيدي "هرب" ولم يتوجه إلى السعودية

- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن هروب عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى مكان غير معلوم، مما أدى إلى مغادرة الطائرة المتجهة إلى الرياض بدونه، رغم وجود أعضاء آخرين من المجلس الانتقالي على متنها. - قام الزبيدي بتحريك قوات كبيرة وتوزيع أسلحة داخل عدن بهدف إحداث اضطراب، مما استدعى تدخل قوات درع الوطن وقوات التحالف لفرض الأمن ومنع الاشتباكات. - شن التحالف ضربات استباقية لتعطيل القوات المتمركزة في الضالع، بهدف منع تفاقم الصراع وامتداده، في ظل استعداد المجلس الانتقالي للمشاركة في مؤتمر الرياض.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الثلاثاء أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "هرب" إلى مكان غير معلوم ولم يصعد على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض مع أعضاء من المجلس الانتقالي تمهيدا لبدء مباحثات المؤتمر الجنوبي الذي دعت إليه السعودية بهدف حل الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان على "إكس" إن "عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري (الحديد الصولبان) باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل، ثم جرى السماح لرحلة الخطوط اليمنية (المفترض أن تقل الزبيدي وأعضاء الانتقالي إلى الرياض) بالمغادرة وهي تحمل على متنها عدد كبير من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي دون رئيس المجلس، الذي هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركاً أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه".

وأضاف المتحدث أن الزبيدي "هرب" بعد أن "وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة"، لافتا إلى أن هذا "استدعى قيام قوات درع الوطن وقوات التحالف بطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن".

وأعلن المتحدث أن التحالف شن "ضربات استباقية محدودة" ضد "قوات خرجت من المعسكرات، وعثر عليها أثناء تمركزها في إحدى المباني بالقرب من معسكر (الزند) في محافظة الضالع" وذلك بهدف "تعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع وامتداده إلى محافظة الضالع"، وفقا للبيان.

وكان من المقرر أن يتوجه الزبيدي على رأس وفد من "الانتقالي الجنوبي" إلى السعودية هذه الليلة، بعد أن أبدى المجلس الانفصالي في وقت سابق استعداده للمشاركة بفاعلية لإنجاح مؤتمر الرياض المرتقب لعقد حوار بين مكونات الجنوب اليمني، مشيداً في الوقت نفسه بجهود السعودية في هذا الخصوص.