التحالف السعودي في اليمن يتوعد برد "غير مسبوق" بعد تهديدات الحوثيين

- أعلن التحالف بقيادة السعودية استعداده للرد على تهديدات الحوثيين بعد تحذيرهم باستهداف المطارات السعودية، إثر محاولة منع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء. - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً في الرياض، معتبراً الرحلة الإيرانية انتهاكاً للسيادة اليمنية، ومحملاً الحوثيين مسؤولية التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع. - دعا المجلس الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات الإيرانية، محذراً من تداعيات التصعيد الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان صدر فجر اليوم السبت، أنه سيرد بحزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولات لاستهداف المملكة. وجاء البيان بعد ساعات من تحذير جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بأنهم سيستهدفون "المطارات السعودية والمصالح الحيوية براً وبحراً" إذا استمرت السعودية في انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد قال في بيان، إن سرباً من الطيران الحربي السعودي دخل الأجواء اليمنية عند الساعة الخامسة وعشرين دقيقة صباحاً، في محاولة لمنع طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 يمني من المرضى والجرحى والعالقين من الهبوط في مطار صنعاء، مضيفاً أن قوات الجماعة أطلقت صواريخ للدفاع الجوي، ما أجبر الطائرات على مغادرة الأجواء، وفق البيان.

إلى ذلك، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، فجر السبت، اجتماعاً استثنائياً طارئاً في العاصمة السعودية الرياض، لبحث تداعيات تسيير إيران رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، معتبراً الخطوة انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن، وداعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق طهران والحوثيين.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور جميع أعضاء المجلس، واستمع إلى إحاطات قدمها رئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع الزنداني، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بشأن ما وصفته الحكومة بـ"التصعيد الإيراني"، وآثاره على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، اعتبر المجتمعون أن تسيير الرحلة الجوية إلى مطار صنعاء، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ويؤكد استمرار ارتباط الجماعة بالمشروع الإيراني، واستخدام مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندة طهران، بحسب البيان.

وقال المجلس إن الخطوة تأتي امتداداً لما وصفه بـ"سلوك الحوثيين في تقويض فرص السلام"، متهماً الجماعة برفض المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها الجهود التي تقودها السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

كما حمّل الحوثيين مسؤولية التصعيد العسكري، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وما ترتب على ذلك من عقوبات دولية وتداعيات اقتصادية وإنسانية، معتبراً أن الجماعة تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية في البلاد.

ورأى مجلس القيادة الرئاسي أن تسيير الرحلة الإيرانية لا يستهدف اليمن فحسب، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، معتبراً أن الخطوة تعكس استمرار طهران في استخدام الجماعات المسلحة لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وشدد المجلس على أن الدولة اليمنية ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لحماية سيادة البلاد وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها، مؤكداً تمسك الحكومة بصلاحياتها السيادية.

ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الإقليميين والدوليين إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ما وصفه بالانتهاكات الإيرانية، وتشديد الرقابة على قنوات دعم وتمويل وتسليح الحوثيين، ومنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة مشاريع عابرة للحدود. كما حذّر إيران من مواصلة ما وصفه بـ"النهج التصعيدي"، محملاً إياها وجماعة الحوثيين مسؤولية أي تداعيات تمس أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.

ويأتي الاجتماع الطارئ بعد إعلان إيران تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء، في خطوة أثارت اعتراض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تؤكد أن إدارة المطارات والمنافذ الجوية من الاختصاصات الحصرية للدولة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الجمود في مسار السلام، وتصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالهجمات التي يشنها الحوثيون على الملاحة في البحر الأحمر، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية والجماعة بشأن مسؤولية تعثر جهود التسوية السياسية.