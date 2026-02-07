"التجمع الوطني للأحرار" المغربي ينتخب اليوم رئيساً خلفاً لعزيز أخنوش

- يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمراً استثنائياً في الجديدة لانتخاب رئيس جديد خلفاً لعزيز أخنوش، بمشاركة أكثر من 3000 عضو، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. - يُعتبر محمد شوكي المرشح الوحيد، مما يعكس توافق قيادات الحزب، لكن يثير تساؤلات حول قدرة الحزب على الحفاظ على مكتسباته وسط مخاوف من أن يكون المؤتمر شكلياً. - يُنظر إلى المؤتمر كاختبار للانتقال من "الزعامة القوية" إلى القيادة المؤسساتية، مع التركيز على التداول الداخلي وتعزيز الشرعية السياسية للحزب.

يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، منعطفاً مفصلياً في تاريخه السياسي، حينما يعقد مؤتمراً استثنائياً مساء اليوم السبت بمدينة الجديدة، لانتخاب رئيس جديد خلفاً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كان قد أعلن، بشكل مفاجئ، عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب. ويأتي المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في ظل سياق سياسي استثنائي، تتقاطع فيه الاعتبارات التنظيمية مع رهانات التموقع السياسي استعداداً للاستحقاق الانتخابي القادم في الربع الأخير من السنة الحالية.

ويعتبر هذا المؤتمر، الذي سيحضره أكثر من 3000 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف الجهات والتنظيمات الموازية، إلى جانب حضور ممثلين عن مغاربة العالم والروابط المهنية التابعة للحزب، محطة هامة في تاريخ التجمع الوطني للأحرار لجهة أنه يأتي في سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي بعد إعلان أخنوش رحيله. كذلك ستكون مخرجاته حاسمة في رسم ملامح مرحلة ما بعد أخنوش؛ الذي تمكن من إيصال الحزب إلى رئاسة الحكومة بعد هزيمته لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في تشريعيات الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021.

وفي وقت تطرح فيه أسئلة عدة عن قدرة خليفة أخنوش على الحفاظ على التماسك التنظيمي للحزب والمكتسبات التي راكمها خلال الانتخابات الأخيرة، تبدو الطريق سالكة أمام محمد شوكي، عضو المكتب السياسي والخبير في إدارة الأعمال والتحليل المالي، لخلافة أخنوش على رأس الحزب الذي يقود الحكومة المغربية منذ 2021، في ظل غياب منافسين آخرين بعد توافق قيادات الحزب على مرشح وحيد لقيادة المرحلة المقبلة.

وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيحمله التحول على مستوى قيادة التجمع الوطني للأحرار من انعكاسات على توازنات الحزب واستحقاقاته السياسية المقبلة، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، أن "الرئيس الجديد المعروف سلفاً بأنه هو المرشح الوحيد سيشتغل بأدوات الرئيس السابق، وهو ما يعطي انطباعاً بأننا أمام محطة شكلية لا أقل ولا أكثر".

ويرى اليونسي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "بروفايل" الرئيس الجديد يعطي إشارة إلى أن الحزب غير معني بتصدر المشهد الانتخابي المقبل، وإعلان مبكر للانسحاب من المنافسة على قيادة الحكومة المقبلة. ويلفت إلى أن "هذه المحطة التنظيمية بامتياز تنعقد دون وجود نقاش سياسي حول واقع الحزب ومستقبله، ما يؤكد أن الآلة الانتخابية التي بناها عزيز أخنوش والزبونية الانتخابية التي راكمها، سواء المنتخبون أو الكتلة الناخبة، سيصعب الحفاظ عليها مع التحول الجذري الذي عرفه الحزب".

من جهته، يعتبر رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في المغرب، رشيد لزرق، أن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار يمثل لحظة اختبار حقيقية لوضعه داخل المنظومة الحزبية المغربية، ليس فقط من زاوية تغيير القيادة، بل من حيث قدرته على الانتقال المنظم من مرحلة "الزعامة القوية" إلى مرحلة القيادة المؤسساتية. ويرى لزرق، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الانتظار الأساسي يتمثل بتكريس مبدأ التداول الداخلي دون ارتدادات تنظيمية، بما يحافظ على وحدة الحزب وانسجام هياكله، ويؤكد أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة لم يكن مرتبطاً بشخص، بل بمنظومة تنظيمية قابلة للاستمرار.

ويشير إلى أنه على المستوى السياسي يُنتظر من المؤتمر أن يعيد ضبط البوصلة استعداداً لاستحقاقات 2026، عبر إنتاج قيادة قادرة على الجمع بين الاستمرارية والقطيعة الجزئية: الاستمرارية في الخيارات الكبرى والتحالفات، والقطيعة مع منطق التدبير التقني المحض نحو خطاب سياسي أكثر قدرة على التعبئة والدفاع عن الحصيلة. وبحسب لزرق، فإن نجاح المؤتمر لن يقاس بانتخاب رئيس جديد فقط، بل بمدى قدرته على إعادة شحن الشرعية السياسية للحزب، وتقوية موقعه داخل توازنات الحقل الحزبي، في سياق يتسم بتراجع الثقة والضغط الاجتماعي المتزايد.