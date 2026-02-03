- تواجه ألمانيا تحديات أمنية متزايدة بسبب التجسس الصيني، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، مع مخاوف من استخدام التكنولوجيا الصينية في السيارات والشبكات لغايات تجسسية. - تلعب جمعيات الصداقة والشبكات الثقافية دورًا في التجسس الصيني، حيث تُستخدم كواجهة لجمع المعلومات والتأثير على السياسات، مما يعزز النفوذ الصيني ويهدد الأمن القومي الألماني. - استجابةً لهذه التهديدات، اتخذت ألمانيا خطوات لتعزيز الأمن السيبراني، مثل حظر مكونات صينية في شبكات الجيل الخامس وتعزيز الدفاعات السيبرانية لحماية الأمن القومي والبيانات الحساسة.

تعيش ألمانيا حالة من عدم اليقين مع تزايد التحذيرات التي تنذر بارتفاع منسوب التجسس الصيني في البلاد والتسبب بتهديدات ومخاوف أمنية ونفوذ محتمل لبكين، وما يشكله كل هذا من مخاطر على العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، إن كان من خلال شبكات تكنولوجيا المعلومات أو جمعيات الصداقة، كما وبالتعاون مع عملاء سريين أو طلاب أبحاث في جامعات ومعاهد ألمانية. ومع تعرض استخدام التكنولوجيا الأجنبية، خصوصاً الصينية منها، لانتقادات متزايدة في السنوات الأخيرة، أظهرت تقارير أمنية أن المخاطر والقلق الأساسي تتمحور حول أمن تكنولوجيا الشبكات، رغم أن الشركات الصينية ملزمة قانوناً بالتعاون الوثيق مع الأجهزة المعنية في ألمانيا. ويزداد القلق من أن تقوم شركات مثل هواوي و"زد تي إي"، وبأوامر من القيادة في بكين، بتثبيت ثغرات أمنية مدمجة في السيارات الصينية مثلاً، للتجسس من خلال شبكات تكنولوجيا المعلومات والهواتف في حال وقوع أزمة، قد تطاول تخريب شبكات الكهرباء والنقل والمستشفيات.

التجسس الصيني في ألمانيا

في هذا الصدد، برزت خشية لدى وزارة الداخلية الاتحادية من التجسس الصيني عبر المخاطر المحتملة التي تشكلها السيارات المصنّعة في الصين، والتي تكتسب حصة متزايدة في ألمانيا، والتعامل مع التجسس الصيني المحتمل بجدية. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أنه نظراً للوضع الجيوسياسي وطموحات الصين إلى تعزيز نفوذها، فمن الضروري مراقبة المخاطرالمحتملة للسيارات الصينية بعناية. ولفت إلى أن هذه المركبات تتميز بأنظمة بالغة التعقيد، وقادرة على توليد وتخزين ونقل كميات هائلة من البيانات، بينها بيانات الموقع وتسجيلات المحادثات عبر الميكروفونات الداخلية أو الصور الملتقطة بكاميرات لوحة القيادة والمرسلة إلى جهات خارجية.



شتيفان كرامر: المخاطر الجسيمة تتعلق بحماية البيانات وأمنها وليس التجسس التقليدي

وقيّم رئيس مكتب ولاية تورينغن لحماية الدستور شتيفان كرامر، في حديث مع صحيفة هاندلسبلات في الأسبوع الماضي، التهديد بالمرتفع للغاية بالنسبة للقطاعات الحيوية أمنياً، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القوات المسلحة الألمانية والشرطة والبنية التحتية الحيوية والإدارات الحكومية، حتى إن نقل البيانات إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخارجية أو الخدمات السحابية قد يشكل إشكالية في هذه المجالات الحساسة. وكشف كرامر عن أن المخاطر الجسيمة تتعلق بحماية البيانات وأمنها، ولا يكمن في التجسس التقليدي، بقدر ما يشيرإلى جمع البيانات على نطاق واسع، وأن مستوى الخطر يعتمد بشكل كبيرعلى هوية مستخدمي هذه المركبات والبيئة التي تستخدم فيها.

من ناحية أخرى، يبرز دور جمعيات الصداقة في التجسس الصيني، وفق موقع "كابيتال" الذي ذكر في تقرير أن هناك دولاً شمولية، بينها الصين، تستخدم جمعيات أعمال غامضة بوابةً لدعاياتها وشبكات تجسسها، وتتداخل الخطوط الفاصلة بين جمع المعلومات القانوني وأنشطة الاستخبارات غير القانونية وحيث يجرى دعم العديد منها، وتقيم شراكات مع "أبطال خفيين" في عالم الأعمال من خلال هذه الجمعيات، وتوجه المنظمات غير الربحية نحو مصالحها بتمويل كبير. ولإخفاء التدفقات المالية، يدير صينيون شبكة من الشركات الصغيرة ذات المسؤولية المحدودة، ومن بين المراكز الإقليمية لهذه الشبكات مدن مثل دوسلدورف وميونخ ومنطقة الراين.

في عام 2022، كشف التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الألمانية) عن وجود "هياكل موازية غير شرعية، وأن الصين تدير ما يسمى مراكز شرطة حول العالم تجمع معلومات وتنشر توجيهات أيديولوجية". وعند سؤال السفارة الصينية في حينه، أفادت بأن الأمر عبارة عن خدمات دعم تطوعية "يقدمها صينيون مغتربون"، تدعم التعاون المثمر بين البلدين. وتفيد التحقيقات بأن هذه الجمعيات لا تزال نشطة في ألمانيا، ضمن قطاعات المطاعم الصينية أو عبر رؤساء لجمعيات التراث. في غمرة ذلك أيضاً، أفاد تحقيق استقصائي لشبكة "بايريشر 24" و"إس دبليو آر"، الأربعاء الماضي، بأن هناك شبكة ما يسمى "الجبهة المتحدة الصينية"، وتضم العديد من رجال الأعمال والسياسيين على المستوى الأوروبي، ولها علاقات تمتد إلى أروقة السياسة الألمانية وتعمل بتكتم من خلال الجمعيات الثقافية، من بينها المجلس الألماني لتعزيز إعادة التوحيد الوطني السلمي للصين، والمنظمات التجارية وبعلاقات شخصية، وترفع تقاريرها مباشرة إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والهدف هو السيطرة على الجالية الصينية في الخارج وإبقائها تابعة للحزب الحاكم. ويصف الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه الشبكات بأنها "سلاح سحري" لتوحيد الشعب الصيني في أنحاء العالم كافة.



ماتي بوستر: الشبكات العاملة ضمن التجسس الصيني ليست بجديدة في ألمانيا

شبكات صينية قديمة

في غمرة هذه المعطيات، قال خبير تكنولوجيا أمن المعلومات ماتي بوستر لـ"العربي الجديد" إن الشبكات العاملة ضمن التجسس الصيني ليست بجديدة في ألمانيا، وبكين تعد في طليعة أصحاب الابتكارات والقطاعات الحساسة في البحث والتطوير وتسعى للتجسس على عمليات التطوير في الدول الصناعية. وهذا ما عايشته البلاد خلال الفترة القريبة الماضية مع اكتشاف شبكة تضم أربعة أشخاص كانت تزود بكين بمعلومات حساسة حول تقنيات مبتكرة ذات تطبيقات عسكرية محتملة لصالح الصين بالتعاون مع باحثين ألمان. وبالاستفسار عن مخاطر المركبات الكهربائية الصينية المجهزة أساساً بأجهزة استشعار وكاميرات عالية الدقة وأنظمة رادار، أوضح بوستر أنه يمكن التدخل في أنظمتها وتزوير مواقع البحث بانتظام، وقد تستخدم غرفَ اجتماعات بصفتها حواسيب متنقلة. وأشار إلى أن وزارة الدفاع في بولندا استصدرت أخيراً قراراً بمنع سيرها أو ركنها بالقرب من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية، والتوجه إلى منع عناصرها من ربط أجهزة "جوال الخدمة" بأجهزة الكومبيوترالموجودة في السيارات الصينية. وهذا كله خشية من تسريب محتمل للبيانات واستخدامها للتجسس أو الهجمات السيبرانية أو لأغراض عسكرية، لا سيما أنها تنقل كميات هائلة من البيانات، كما وللحركة أثناء القيادة ونقلها إلى أنظمة الشركات المصنعة، وقد تكون أيضاً لتقديم خدمات أضافية أو لتطويرالمنتج، وهم رواد عالميون في هذا المجال.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتصدى للهجمات الإلكترونية بشكل استباقي في المستقبل، وستتولى أجهزة الاستخبارات والمكتب الاتحادي للشركة الجنائية المسؤولية المشتركة عن التدابير المضادة المزمعة. إلى ذلك، فقد تم بالفعل اتخاذ القرار بحظر مورّدي معدات شركتي "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتين، وابتداءً من العام المقبل، لن يسمح لمشغلي شبكات الهاتف المحمول باستخدام مكونات من هاتين الشركتين في مراكز بياناتهم الخاصة بشبكة الجيل الخامس. وبحلول العام 2029، سيتعين عليهم أيضاً استبدال مكونات أبراج الاتصالات. في ألمانيا تعد مكونات "هواوي" و"زد تي إي" جزءاً أساسياً من شبكات المحمول منذ سنوات. من جهة ثانية، نفذ المصرف المركزي الألماني مجموعة شاملة من الإجراءات الوقائية لضمان أقصى درجات ومعايير الأمان لبنيته التحتية وللحماية الرقمية، ويشمل تأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والدفاع السيبراني وإدارة استمرارية الأعمال. وفي ولاية سكسونيا السفلى، أطلق مشروع حماية رقمية جديد باسم "إيغيس" المسمى تيمناً بدرع الإلهة اليونانية أثينا.