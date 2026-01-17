البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة

17 يناير 2026   |  آخر تحديث: 00:48 (توقيت القدس)
ترامب في البيت الأبيض 15 يناير 2026 (Getty)
ترامب في البيت الأبيض، 15 يناير 2026 (Getty)
- أعلن البيت الأبيض عن تشكيل مجلس تنفيذي ضمن "مجلس السلام" للإشراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة، برئاسة شخصيات بارزة مثل ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير.
- تم تعيين نيكولاي ملادينوف كممثل سامي لغزة، والجنرال جاسبر جيفيرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية، مع مستشارين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية.
- يأتي الإعلان في سياق تحركات دولية لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في غزة، مع التركيز على الترتيبات الأمنية والملف الإنساني وإعادة الإعمار.

يضم المجلس روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير

عُين الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكل مجلسًا تنفيذيًا تأسيسيًا ضمن "مجلس السلام" للإشراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث يتكون المجلس التنفيذي من عضوية كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل، ونيكولاي ملادينوف.

كما أعلن تكليف نيكولاي ملادينوف، عضو المجلس التنفيذي، بمنصب "الممثل السامي لغزة"، وتعيين الجنرال جاسبر جيفيرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية، مع تعيين آرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية.

علي شعث يقدم تعازيه لعائلة فلسطينية في القاهرة 15/1/2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

شعث: بدء عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة اليوم انطلاقاً من القاهرة

وأشار البيان إلى إنشاء مجلس تنفيذي لغزة لدعم عمل مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وضمّ في تشكيلته، إلى جانب كل من ويتكوف وكوشنر وبلير وروان وملادينوف (أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس السلام)، كلًا من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واللواء حسن رشاد من مصر، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، وسيغريد كاغ.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تحركات متسارعة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في قطاع غزة بعد الحرب، في ظل ضغوط دولية لإيجاد آلية دولية–إقليمية تشرف على المرحلة الانتقالية، وتربط بين الترتيبات الأمنية والملف الإنساني وإعادة الإعمار. وكانت واشنطن قد طرحت خلال الأشهر الماضية تصورات متعددة لإنهاء الحرب، تقوم على إنشاء أطر حوكمة مؤقتة في غزة بدعم دولي، وبمشاركة أطراف إقليمية فاعلة.

