البيت الأبيض يعلق على لقاء ترامب مع نتنياهو: إيجابي ومثمر

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في منشور عبر منصة شركة "إكس"، إن اللقاء الذي عقده ترامب مع كل من نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "إيجابيًا ومثمرًا".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بين ترامب ونتنياهو بخصوص الحرب على إيران؟ ما هي التحديات التي واجهت العلاقة بين ترامب ونتنياهو قبل هذا اللقاء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجرى اللقاء بين ترامب ونتنياهو بعيدًا عن وسائل الإعلام. ووفقًا للصور التي نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارك في الاجتماع، إلى جانب ترامب ونتنياهو، عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة ستيف ويتكوف.

واجتماع نتنياهو مع ترامب هو الأول منذ شن الحرب على إيران. وكان ترامب قد كشف عن بعض التوتر مع نتنياهو قبل اجتماعهما، حيث اشتكى اليوم الثلاثاء من تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم مناقشة معلومات استخباراتية حول الأنشطة الإيرانية في جبل الفأس، وهو موقع نووي محتمل هدد الرئيس الأميركي مرارا بقصفه. وعن ذلك، قال ترامب في حديث مع شبكة فوكس نيوز: "أعرف تمامًا ما يجري في جبل الفأس". وأصر على أن ما تفعله إيران "ليس مشكلة كبيرة" وأن "بيبي يخبرني بذلك لأنه يريدني أن أبقى مشاركا". وأضاف ترامب مظهرا إحباطه من حليفه: "لماذا عليك أن تعلن ذلك للعالم"؟

كما يعتزم الزعيمان مناقشة اتفاق الإطار الذي وقّعته الولايات المتحدة وإسرائيل مع لبنان بشأن الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وتوسيع اتفاقيات أبراهام، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعاينة الاجتماع.

وشهدت العلاقة بين ترمب ونتنياهو صعودا وهبوطا عبر السنين، ولكن عند عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي بدت التحالفات بينهما أقوى من أي وقت مضى. وعندما بدءا الحرب معا في فبراير/شباط، أشادا بجيشيهما اللذين يعملان بانسجام تام للقضاء على القيادة الإيرانية وتمهيد الطريق لحكومة أكثر ودية مع الغرب، لكن نتائج الحرب على إيران عرضت ترامب لانتقادات داخلية وخارجية هائلة. وقال ترامب، أمس الاثنين، ردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كان هو ونتنياهو متفقان بشأن إيران: "لدينا اختلاف بسيط. نعم، نحن متقاربان إلى حد بعيد".

(الأناضول، أسوشييتد برس)