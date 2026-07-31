- استغل مسؤولان في البيت الأبيض مشاهد تدفق المهاجرين إلى سبتة للدفاع عن سياسة الهجرة المتشددة لترامب، منتقدين الحزب الديمقراطي ومؤكدين أن انتخاب ترامب حال دون تكرار هذه المشاهد في الولايات المتحدة. - تأتي التصريحات في ظل استعداد الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي، حيث يظل ملف الهجرة محورياً في خطابهم، بينما شهدت سبتة أكبر موجة تدفق للمهاجرين منذ 2021، مما دفع السلطات لإعلان حالة "طوارئ إنسانية واجتماعية". - أثارت التطورات سجالاً أوروبياً، حيث دعا وزير الخارجية الإيطالي لتعليق عضوية إسبانيا في شنغن، بينما اتفقت المغرب وإسبانيا على تعزيز التنسيق لمواجهة الأزمة.

استغل مسؤولان بارزان في البيت الأبيض، الخميس، مشاهد تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني للدفاع عن سياسة الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشن هجوم على الحزب الديمقراطي، في وقت تتصدر فيه الهجرة غير النظامية أجندة الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الحجج التي استخدمها مسؤولو البيت الأبيض لربط أحداث سبتة بسياسة الهجرة في عهد بايدن؟ كيف ردت إسبانيا على دعوات تعليق عضويتها في منطقة شنغن بسبب أزمة المهاجرين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال ستيفن ميلر، المستشار المقرّب من ترامب، في منشور على منصة "إكس"، إنّ الديمقراطيين "تسببوا بحدوث هذا الأمر في أميركا يومياً طوال أربع سنوات في عهد جو بايدن

، وسيكررون ذلك على نطاق أوسع إذا أصبح لديهم أدنى مقدار من السلطة على المستوى الوطني". وأضاف، في تعليق على صور أظهرت حشوداً من المهاجرين عند السياج الحدودي في سبتة، أن "منازلكم ستُدمَّر وينهبها الغزاة، وسيبتهج الديمقراطيون". بدوره، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، عبر "إكس"، إن ما تشهده سبتة "هو ما كان يحدث في عهد بايدن"، مضيفاً أن انتخاب ترامب حال دون تكرار مثل هذه المشاهد في الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات المسؤولين الأميركيين في وقت يخوض فيه الجمهوريون الموالون لترامب حملاتهم استعداداً لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يواصل ملف الهجرة احتلال موقع متقدم في خطاب الحزب الجمهوري. وجاءت هذه المواقف على خلفية أكبر موجة تدفق للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة منذ عام 2021، إذ دخل أكثر من 1500 مهاجر المدينة خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يصل مئات آخرون الخميس، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة "طوارئ إنسانية واجتماعية". كما أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث تسعة أشخاص قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المدينة سباحة.

وفي شمال المغرب، تجمّع آلاف الأشخاص، غالبيتهم من الشبان، في مدينة الفنيدق والمناطق المحاذية للحدود مع سبتة، بعدما انتشرت شائعات عن فتح المعبر الحدودي. وأقامت قوات الأمن المغربية طوقاً أمنياً حول المعبر البري، فيما عززت البحرية الملكية انتشارها على الشريط الساحلي للحدّ من محاولات العبور، بينما أفاد ناشطون حقوقيون بأن حشوداً كبيرة واصلت التدفق نحو المنطقة الحدودية. وفي المقابل، عززت إسبانيا انتشارها الأمني في سبتة، معلنة إرسال قوات إضافية وسفن لخفر السواحل وفرق غوص لدعم الحرس المدني، فيما أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن السلطات المغربية تتعاون معها "بشكل متواصل وبحسن نية" لاحتواء الأزمة ومنع مزيد من محاولات العبور.

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وأثارت التطورات سجالاً أوروبياً، بعدما دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، معتبراً أن الهجرة غير النظامية تمثل تهديداً للأمن القومي، كما طالب زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتشديد الرقابة على الحدود الأوروبية. وردت مدريد برفض هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "غير ملائمة"، مؤكدة أنها ستستدعي السفير الإيطالي.

وفي الرباط، كشف مصدر رسمي مغربي أن اتصالات جرت بين السلطات المغربية والإسبانية، وأن الجانبين اتفقا على تعزيز التنسيق لمواجهة تدفقات المهاجرين، مع الالتزام بإعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير قانونية في أقرب وقت ممكن. وتعد الأزمة الحالية الأكبر منذ أحداث عام 2021، لكنها تأتي هذه المرة في ظل علاقات توصف بأنها جيدة بين المغرب وإسبانيا، بعد تجاوز الخلافات التي رافقت قضية الصحراء الغربية قبل أعوام.

(فرانس برس، العربي الجديد)