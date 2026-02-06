- حذف البيت الأبيض مقطع فيديو نشره ترامب يصور أوباما وزوجته كقردين، بعد انتقادات حادة لاستحضاره صوراً عنصرية تُجرد ذوي الأصول الأفريقية من إنسانيتهم، واعتبره البعض "غضب مفتعل". - الفيديو الذي نشره ترامب يروج لمزاعم تزوير انتخابات 2020، وركز على صور عائلة أوباما، مما أثار تنديداً واسعاً حتى من أنصاره، حيث وصفه السناتور تيم سكوت بأنه "عنصري". - زعماء الديمقراطيين وصفوا ترامب بأنه "شخص حقير"، وطالبوا باعتذار رسمي لعائلة أوباما، بينما أكد بن رودز أن عائلة أوباما ستظل "محبوبة".

حذف البيت الأبيض اليوم الجمعة مقطع فيديو نُشر على حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصة "تروث سوشال"، يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين. وجاء هذا الإجراء بعد موجة انتقادات حادة وُجهت إلى الرئيس الأميركي لاستحضاره صوراً عنصرية تُستخدم منذ زمن طويل لتجريد ذوي الأصول الأفريقية من إنسانيتهم.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف هويته، بأن أحد الموظفين شارك المنشور "بطريق الخطأ"، مؤكداً أنه قد حُذف تماماً. ويأتي هذا التراجع بعد ساعات فقط من دفاع المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن المقطع، حيث وصفت ردات الفعل السلبية بأنها "غضب مفتعل".

وكان ترامب قد شارك في وقت متأخر من مساء الخميس مقطعاً مدته دقيقة واحدة يروّج مزاعمَ حول تزوير انتخابات 2020، وهي ادعاءات ثبت بطلانها. وتضمن المقطع لقطة تظهر وجهي أوباما وزوجته مركّبة على قرود راقصة على أنغام أغنية "الأسد ينام منتصف الليل". والفيديو الذي نشره ترامب ركز حصراً على صور عائلة أوباما، رغم محاولة ليفيت تبريره بأنه "فيديو ساخر" يصوّر ترامب "ملكاً للغابة" والديمقراطيين شخصياتٍ من فيلم "الأسد الملك".

وأثار المنشور تنديداً واسعاً حتى من أنصار الرئيس الأميركي، حيث قال السناتور الجمهوري تيم سكوت، الحليف لترامب والجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ: "أتمنى أن يكون هذا ملفقاً، لأنه أكثر الأشياء عنصرية التي رأيتها تخرج من هذا البيت الأبيض، ويجب على الرئيس حذفه".

من جانبه، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الرئيس ترامب بأنه "شخص حقير ومنفلت"، داعياً كل الجمهوريين إلى "إدانة هذا التعصب المقزز"، وفق تعبيره. كما اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن المنشور "عنصري وبغيض"، مؤكداً أنه "يهين البلاد"، وطالب باعتذار رسمي لعائلة أوباما.

وبينما أحجم متحدث باسم أوباما عن التعليق، كتب بن رودز، المستشار السابق لأوباما، أن الأميركيين سيتذكرون عائلة أوباما على أنها "شخصيات محبوبة"، بينما سيظل ترامب "وصمة في جبين التاريخ". وليست هذه المرة الأولى التي يروّج فيها ترامب خطاباً عنصرياً، إذ سبق له تبني نظريات مؤامرة حول مكان ميلاد أوباما، كما وصف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي المهاجرين الصوماليين بكلمات نابية وحاطة بالكرامة.

(رويترز، العربي الجديد)