البيت الأبيض يتوقع موافقة حماس على خطة غزة: الانسحاب منها خط أحمر

- أعلنت الولايات المتحدة عن خطة ترامب لغزة، التي تتضمن وقف الحرب والإفراج عن الأسرى، مع مهلة لحماس لقبولها، وإلا ستواجه وضعًا صعبًا. - تشمل الخطة نزع سلاح حماس وإدارة دولية لغزة، ويدعمها نتنياهو، مع ضغط دولي على حماس للقبول، دون وجود دائم للجيش الإسرائيلي. - تسعى حماس لتعديل الخطة، خاصة بشأن نزع السلاح، وتطالب بضمانات دولية، مع تباين الآراء داخل الحركة بين الموافقة المشروطة وغير المشروطة.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة تأمل موافقة حركة حماس على خطتها بشأن غزة وتتوقع ذلك، وإنّ الرئيس دونالد ترامب سيضع خطاً أحمر لأي رد من الحركة. وأضافت ليفيت، في مقابلة مع فوكس نيوز، رداً على سؤال عن احتمالية انسحاب "حماس" من الخطة "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".

ومنح ترامب حركة حماس، يوم الثلاثاء، مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن غزة. وتنصّ خطة ترامب التي كشف عنها الاثنين، وأعلن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق عليها، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات الأسرى الفلسطينيين. وجاء إعلان ترامب عن خطته من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة نتنياهو.

وتنصّ الخطة في جوهرها على فرض واقع سياسي جديد في غزّة، ونزع سلاح حركة حماس، وتولي إدارة دولية مسؤولية الحكم في غزة، مع الاستعانة بشخصيات مستقلة في إدارة الملف الحكومي خلال الفترة الأولى. وكان نتنياهو قد قال في بيان عقب زيارته إلى واشنطن: "لقد كانت زيارة تاريخية. بدلاً من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور وعزلنا حماس، والآن، يضغط العالم أجمع، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ترامب، لإعادة جميع الأسرى، الأحياء منهم والأموات، مع بقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في القطاع".

ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، بدت تصريحات نتنياهو مُحرّفةً لجزءٍ من خطة ترامب التي نشرها البيت الأبيض على الإنترنت، إذ لا تشير الخطة لبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أجلٍ غير مسمى، بل إلى انسحاب تدريجي وتسليم القطاع لقوة أمنية دولية.

وأمس الأربعاء، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر، قالت إنه قريب من حركة حماس، أنّها تسعى إلى تعديل بنود في خطة ترامب، ومنها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع. وقال مسؤول فلسطيني إنّ الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل". وأفاد بأنّ "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، (...) ومع الوسطاء"، موضحاً أنّ أربعة لقاءات عُقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين "في حضور مسؤولين أتراك". وذكر أنّ حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار".

وأفاد مصدر ثان مطلع قريب من المفاوضات في الدوحة "فرانس برس" بوجود "رأيين في حماس: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطّة، ووقف إطلاق النار على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل الخطة"، والطرف الثاني "لديه تحفظات كبيرة على بنود مهمة منها رفض عملية نزع السلاح وإبعاد أي مواطن إلى الخارج". وتابع أن هذا الطرف "يؤيد الموافقة المشروطة مع إيضاحات (...) حتى لا يتمّ إعطاء شرعية لاحتلال قطاع غزة وتجريم المقاومة".

وكان ترامب قال للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء: "سنمنح نحو ثلاثة أو أربعة أيام. كل الدول العربية موافقة، والدول الإسلامية موافقة، وإسرائيل موافقة. لا ننتظر سوى حماس. وحماس قد تقبل وقد لا تقبل. وإذا لم تقبل، فإن الأمر سينتهي في شكل محزن للغاية". وفي وقت لاحق، أكّد ترامب، في خطاب أمام الاجتماع الطارئ الذي دُعي إليه مئات من كبار القادة العسكريين، في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، أنه في حال عدم موافقة حركة حماس على خطة إنهاء الحرب في غزة فإنّ وضعها سيكون "صعباً جداً". وقال: "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، وهذا التوقيع إذا لم نحصل عليه، فسيدفعون ثمنه في الجحيم. آمل أن يوقعوا من أجل مصلحتهم، وأن يساهموا في بناء شيء عظيم حقاً".

(رويترز، العربي الجديد)