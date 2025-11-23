البيت الأبيض يتهم جنوب أفريقيا بعرقلة انتقال رئاسة مجموعة العشرين

قال البيت الأبيض، يوم السبت، إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل انتقال سلس لرئاستها لمجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إصدار المجموعة بياناً يتعلق بتغيّر المناخ رغم اعتراضات واشنطن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دفع باتجاه إصدار بيان لقادة مجموعة العشرين يتناول أزمة المناخ وتحديات دولية أخرى "رغم الاعتراضات الأميركية المتواصلة والقوية". وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى "استعادة الشرعية لمجموعة العشرين خلال سنة استضافتها في الولايات المتحدة عام 2026".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، إن جنوب أفريقيا لن تسلّم بشكل رمزي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد. ووفقاً للبروتوكول المعتاد، يسلّم المضيف المنتهية ولايته رئاسة المجموعة رسمياً في نهاية القمة إلى الرئيس التالي، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة. لكن واشنطن تقاطع أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد على الإطلاق على أرض أفريقية. واتهم ترامب جنوب أفريقيا بالتمييز ضد الأقلية البيضاء، ولاسيما الأفريكانز المنحدرين من المستوطنين الهولنديين. ورفضت جنوب أفريقيا الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها، كما رفضها خبراء حقوقيون ووصفوها بأنها غير مبررة.

واعتمدت قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا إعلاناً يتناول أزمة المناخ وتحديات عالمية أخرى، جرى إعداده من دون مشاركة الولايات المتحدة، في خطوة وصفها مسؤول في البيت الأبيض بأنها "مخزية". وقال المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا للصحافيين إن الإعلان، الذي تضمّن عبارات عارضتها واشنطن، "لا تمكن إعادة التفاوض عليه"، ما يشير إلى التوتر بين بريتوريا وإدارة ترامب بشأن القمة.

وأضاف المتحدث: "عملنا طوال العام من أجل هذا الإقرار، وكان الأسبوع الماضي حافلاً بالعمل". وقال رامافوزا، في وقت سابق، إن هناك "توافقاً ساحقاً" حول إعلان القمة. وافتتح رامافوزا قمة مجموعة العشرين بالتشديد على أهمية "التعددية" وسيلةً لمواجهة التحديات العالمية. وقال "لا يمكن مواجهة التهديدات التي تعترضنا إلا من خلال التعاون والشراكات"، مؤكداً أن اعتماد القادة الحاضرين لإعلان مشترك سيُمثل "إشارة مهمة على أن التعددية قادرة على تحقيق نتائج، وهي تُحققها بالفعل".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)