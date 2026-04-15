البيت الأبيض: نناقش إجراء جولة تفاوض ثانية مع إيران في باكستان

- الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات في باكستان، مع تفاؤل البيت الأبيض بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وسط حصار بحري أمريكي على إيران. - الرئيس ترامب يتوقع استئناف المحادثات قريباً، مشيراً إلى "يومين مذهلين" قادمين، مع عدم الحاجة لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 21 إبريل. - الصين تؤكد عدم تزويد إيران بالأسلحة، وواشنطن لن تجدد تراخيص شراء النفط الروسي والإيراني، مما يعزز الضغوط الاقتصادية على طهران.

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لوسائل الإعلام "هذه المناقشات تُجرى (...) ونحن نشعر بالارتياح حيال آفاق التوصل إلى اتفاق"، مضيفة أنه "من المرجح جداً" أن تُعقَد جولة أخرى من المحادثات في إسلام أباد.

وذكرت ليفيت أن الولايات المتحدة نفذت حصاراً بحرياً بشكل كامل على إيران وأحكمت السيطرة على حركة سفن جميع الدول المغادرة للموانئ الإيرانية، كما أفادت بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد لترامب أن بكين لا تزود إيران بالأسلحة، وأن واشنطن لن تجدد التراخيص التي سمحت بشراء النفط الروسي والإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران بشأن إنهاء الحرب "قد تستأنف قريباً وتنتهي باتفاق"، وطالب العالم بترقب "يومين مذهلين"، في وقت تفرض فيه القوات الأميركية حصاراً على موانئ إيرانية. ومع احتمال عودة مسؤولين أميركيين وإيرانيين إلى باكستان لإجراء مزيد من المحادثات، عبّر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي قاد محادثات في مطلع الأسبوع انتهت دون تحقيق اتفاق، عن تفاؤله بشأن الوضع الحالي.

وقال ترامب لمراسل شبكة "إيه بي سي نيوز" جوناثان كارل: "أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين قادمين"، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه سيكون من الضروري تمديد وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين وينتهي في 21 إبريل/نيسان. وبحسب منشور لكارل على منصة "إكس"، أضاف ترامب: "قد ينتهي الأمر بأي من الطريقتين، لكنني أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الخيار الأفضل لأنهم سيتمكنون عندئذ من إعادة البناء". وتابع: "لديهم الآن نظام مختلف حقاً. أياً يكن، فقد قضينا على المتطرفين".

(فرانس برس، العربي الجديد)