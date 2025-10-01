البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجرى بشأن خطة غزة

- تجري مناقشات حساسة حول خطة الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتماشى مع الشروط الإسرائيلية، وتهدد حماس بمنح إسرائيل الغطاء الكامل لاستمرار العمليات إذا لم تقبل الخطة. - جرت محادثات في الدوحة بحضور وفود من مصر وتركيا لمناقشة الخطة، حيث تعهدت حماس بدراستها، مع تأكيد أن الوقت لا يزال مبكرًا للرد الرسمي. - تسعى حماس لتعديل بنود الخطة، مثل نزع السلاح، وتطالب بضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وعدم خرق وقف إطلاق النار.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الأربعاء، إنّ هناك "مناقشات حساسة" تُجرى حالياً بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت في مؤتمر صحافي "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حسّاسة للغاية تجرى، لكنّني لا أريد التسرّع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف وللرئيس الأميركي للتعامل معه".

وأعلن ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، يوم الاثنين، عن خطة جديدة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على غزة، جاءت متماهيةً مع الشروط الإسرائيلية لوقف الإبادة المتواصلة منذ عامين. وهدّد ترامب حركة حماس بمنح إسرائيل الغطاء الكامل لاستمرار الإبادة في حال رفضها الخطة، مانحاً إيّاها مهلة أربعة أيام للردّ.

وكانت محادثات قد جرت مع "حماس" في الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، بحضور وفدين من مصر وتركيا، لمناقشة خطة الرئيس الأميركي. وأعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنّ الوسطاء سلّموا وفد "حماس" مقترح وقف الحرب على قطاع غزّة المبني على خطّة ترامب، وأن الحركة تعهّدت بدراسته، وأنّ "الوقت لا يزال مبكراً" للحديث عن ردّ رسمي.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر قالت إنه قريب من حماس، اليوم الأربعاء، أنّ الحركة تسعى إلى تعديل بنود في خطة الرئيس الأميركي، ومنها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع. وقال مسؤول فلسطيني إنّ الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب، مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل". وأفاد بأنّ "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، (...) ومع الوسطاء"، موضحاً أنّ أربعة لقاءات عُقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين "في حضور مسؤولين أتراك". وذكر أنّ حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزّة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار".

(رويترز، العربي الجديد)