البيت الأبيض: مطلق النار كان يسعى لاغتيال ترامب ومسؤولين كبار

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأحد، الهجوم الذي وقع خلال عشاء في واشنطن بأنه محاولة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته. وقالت ليفيت عبر منصة إكس إن حفل العشاء الذي أقيم السبت "تعرض لهجوم من شخص مجنون ومنحرف سعى لاغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي إدارة ترامب".

وأوضحت ليفيت، التي كانت تجلس أيضاً في منصة كبار الشخصيات، أنه جرى نقلها إلى مكان آمن مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، وأضافت: "لقد كان الرئيس ترامب شجاعاً حقاً، ولكن كما قال ليلة أمس، يجب أن ينتهي هذا العنف السياسي".

ونشر ترامب، الذي سارع عناصر أجهزة الاستخبارات إلى إخراجه من قاعة الفندق في واشنطن، لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر المسلح وهو يركض ويعبر نقطة تفتيش أمنية، بينما أسرع عناصر الأمن الى إشهار أسلحتهم. وبعد تبادل لإطلاق النار، أُلقي القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وخضع للاستجواب الأحد قبل مثوله المقرر الاثنين أمام المحكمة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المشتبه به هو كول توماس (31 عاما) من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس. وقال المدعي العام تود بلانش إنّه بناء على المعلومات الأولية، يعتقد المحققون أن الرجل "كان يستهدف أعضاء في الإدارة". وإذ أكد بلانش أن أي دافع آخر للهجوم لم يظهر، شرح أن المشتبه به الذي كان مسلحاً ببندقية صيد ومسدس وسكاكين كان نزيلاً في فندق "واشنطن هيلتون" حيث أقيمت مأدبة العشاء مساء السبت. وأضاف بلانش: "نعتقد أنه انتقل بالقطار من لوس أنجليس إلى شيكاغو، ثم من شيكاغو إلى واشنطن"، مرجّحاً أنه "اشترى هذه الأسلحة خلال العامين المنصرمين". وأضاف أن المشتبه به "لا يتعاون بشكل نشط" مع التحقيق، معرباً عن اعتقاده أنّ "محكمة فيدرالية في واشنطن ستُوجّه إليه التهم رسمياً صباح غد (الاثنين)".

وكانت وكالة أسوشييتد برس قد نقلت عن مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون مطلع على التحقيق أن توماس أرسل كتابات إلى أفراد من عائلته قبل دقائق من الهجوم، وصف فيها نفسه بأنه "قاتل فيدرالي ودود"، وهاجم سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووصف ترامب الهجوم بأنه سبب إضافي لبناء قاعة الاحتفالات المثيرة للجدل التي يعتزم إنشاءها في البيت الأبيض. وفي هذا الإطار، قال ترامب إن "هذا الحدث لم يكن ليحدث أبدا لو كانت قاعة الاحتفالات فائقة السرية عسكريا، والتي يجري بناؤها حاليا في البيت الأبيض. لا يمكن بناؤها بالسرعة الكافية!".

(أسوشييتد برس، فرانس برس)