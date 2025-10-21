البيت الأبيض: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين بالمستقبل القريب

- لا توجد خطط لعقد قمة قريبة بين ترامب وبوتين أو اجتماع مباشر بين وزيري الخارجية، رغم الاتصال الهاتفي المثمر بينهما. تأجيل الاجتماع التمهيدي بسبب تباين التوقعات حول إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. - المتحدث باسم الرئاسة الروسية أكد عدم تحديد موعد للقمة، مشيراً إلى الحاجة لتحضيرات مكثفة. نائب وزير الخارجية الروسي أشار إلى ضرورة التحضير الجيد لأي تواصل كبير. - ترامب أعلن عن لقاء مرتقب مع بوتين في بودابست، وضغط على زيلينسكي للتنازل عن دونباس لإنهاء الغزو، بينما عرض بوتين التنازل عن أجزاء صغيرة من خيرسون وزابوريجيا.

أكد مسؤول كبير بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

"في المستقبل القريب"، وذلك بعد أيام من طرح ترامب احتمال عقد اجتماع ثان مع بوتين. وأضاف المسؤول أنه لا خطط أيضاً لعقد اجتماع مباشر بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، مضيفاً بحسب رويترز أن اتصالهما الهاتفي، أمس الاثنين، كان "مثمراً"، ومن جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موعد القمة المزمعة بين بوتين وترامب لم يتحدد بعد.

وكانت شبكة سي أن أن الأميركية أفادت، الثلاثاء، بأن آمال ترامب في عقد قمة ثانية سريعة مع بوتين هذا الأسبوع قد تتعثر، بعد تأجيل الاجتماع التمهيدي الذي كان سيجمع وزيري خارجية البلدين، على الأقل في الوقت الحالي. وقال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة إن اللقاء المرتقب بين روبيو ولافروف أرجئ مؤقتاً. ولم يتضح على الفور سبب إلغاء الاجتماع هذا الأسبوع، فيما أفاد أحد المصادر بأن توقعات روبيو ولافروف كانت متباينة بشأن إمكانية إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت نائبة السكرتير الصحافي في البيت الأبيض آنا كيلي لـ"سي أن أن"، إن "ترامب عمل باستمرار على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذه الحرب العبثية ووقف القتل. لقد انخرط بشجاعة مع جميع الأطراف، وسيبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام".

ومن الجانب الروسي، بدّدت موسكو الآمال حيال إمكان انعقاد اجتماع سريع بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة للتحضير للقمة بين ترامب وبوتين. وقال بيسكوف، إن موعد القمة المزمعة بين بوتين وترامب في العاصمة المجرية بودابست، لم يتحدد بعد. وأضاف في تصريحات صحافية بحسب الأناضول، الثلاثاء، أن "هناك حاجة لإجراء تحضيرات مكثفة للقمة. ولم يتم تحديد أي تاريخ للقمة في التصريحات الصادرة عن جانبنا أو عن الجانب الأميركي". وأشار إلى أنه من غير الوارد وغير المنطقي، تأجيل قمة لم يُحدد موعد انعقادها بعد. وبشأن مشاركة قادة أوروبيين في القمة المرتقبة قال بيسكوف إنه من السابق لأوانه التعليق على هذا الأمر، مبينا أن تفاصيل القمة لم تتضح بعد.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إنه "ما زال من المبكر التحدث عن برنامج" الاجتماع التحضيري بين لافروف وروبيو. ونقلت وكالات أنباء روسية عنه قوله إن "الاجتماع لم يُطرح بشكل محدد لا قبل الاتصال ولا أثناء اتصال يوم أمس". وأضاف أن "أي تواصل كبير من هذا النوع ينبغي أن يتم التحضير له بشكل جيّد"، مشيرا إلى أنه يتعيّن أولاً استكمال ما أطلق عليها "مرحلة تأدية الواجبات".

وأجرى روبيو ولافروف، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً، وناقشا "الخطوات التالية" لمتابعة المكالمة التي جرت بين رئيسيهما الأسبوع الماضي بشأن إمكانية إنهاء الصراع في أوكرانيا، وفقاً لبيان موجز صادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول المكالمة. وأكد روبيو "أهمية اللقاءات القادمة باعتبارها فرصة لموسكو وواشنطن للتعاون في سبيل التوصل إلى حل دائم للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب"، وفقاً للبيان. ووصف الكرملين المكالمة بأنها "مناقشة بنّاءة"، تناولت "خطوات ملموسة محتملة لتنفيذ التفاهمات" التي توصل إليها ترامب وبوتين خلال المكالمة، لكن مصدراً مطلعاً أكد للشبكة الأميركية أن المسؤولين شعروا، بعد مكالمة روبيو ولافروف بأن الموقف الروسي لم يتطوّر بما يكفي ليتجاوز نهجه المتشدد. وأضاف المصدر أنّه من غير المرجح حالياً أن يوصي روبيو بعقد اجتماع ترامب وبوتين الأسبوع المقبل، ولكن قد يتواصل هو ولافروف مجدداً هذا الأسبوع.

وكان ترامب أعلن يوم الخميس الماضي أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية بودابست خلال أسبوعين، وذلك بعد محادثة هاتفية مع بوتين أكد "إحراز تقدّم كبير" خلالها. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاجتماعات الأولى من ناحية الولايات المتحدة مع أشخاص آخرين سيُعيَّنون. وسيُختار مكان. ثم سألتقي الرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقاً، يبودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب "غير المُشرّفة" بين روسيا وأوكرانيا". وفي وقت لاحق، رجح ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن تعقد قمته مع بوتين خلال أسبوعين.

ومارس ترامب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتنازل عن منطقة دونباس في شرق البلاد، خلال محادثات أجرياها الأسبوع الماضي في واشنطن حول سبل وضع حد للغزو الروسي، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة فرانس برس، الثلاثاء. ورداً على سؤال عما إذا كان ترامب حضّ زيلينسكي على سحب القوات من أراض ما زالت تحت سيطرته، قال المسؤول مشترطاً عدم كشف هويته "نعم، هذا صحيح"، مشيراً إلى أن المحادثات مع ترامب كانت "متوترة وغير سهلة"، لافتا إلى أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب تبدو وكأنها "تدور في حلقة مفرغة".

وفي الأشهر الأخيرة، أبدى ترامب امتعاضاً متزايداً حيال بوتين، الذي تجاهل دعواته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وبموازاة ذلك، أعرب عن تعاطف أكبر مع أوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي منذ العام 2022، وذلك بعدما كان قد حمّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية هذا الغزو.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأميركية، الأحد، أنّ بوتين عرض خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي، مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن للسيطرة الأوكرانية. وهذا أقل من مطلبه الأصلي لعام 2024 بأن تتنازل كييف عن دونباس بأكملها بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا في الجنوب، وهي مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع. وقالت الصحيفة إنّ الرئيس الأميركي حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في البيت الأبيض، يوم الجمعة، على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، محذراً من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد "بتدمير" أوكرانيا إذا لم تمتثل.