البيت الأبيض: قريبون جداً من التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة

- تقترب إسرائيل وحماس من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة، حيث يناقش الرئيس ترامب خطة سلام من 21 بندًا مع نتنياهو، مع دور قطر كوسيط. - يواجه نتنياهو ضغوطًا لقبول خطة ترامب لتجنب خلاف مع الولايات المتحدة وعزلة دولية، بينما يأمل ترامب في إعلان اتفاق بعد اجتماعهما. - تضمنت تعديلات الخطة انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا وإدارة فلسطينية للقطاع، مع تحديات في تنفيذ البنود بسبب تعديلات إسرائيلية معقدة.

قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "تقتربان جدا" من التوافق على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة وضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأضافت ليفيت، في حديث لبرنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناقش خطة سلام من 21 بندا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وذكرت أن ترامب سيتحدث اليوم إلى قادة قطر، الذين اضطلعوا بدور الوسيط مع حماس. وقالت "للتوصل إلى اتفاق معقول للطرفين، يجب على كل طرف أن يتنازل قليلا، وربما يغادر الطاولة وهو غير راض بعض الشيء، لكن هذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنُنهي بها هذا النزاع".

يأتي ذلك بينما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأنه سيتعين على نتنياهو إما قبول خطة ترامب لوقف حرب الإبادة في غزة وإما تحمّل تبعات ذلك، بما في ذلك "المجازفة بخلاف علني مع الولايات المتحدة، وحتى مواجهة عزلة دولية في أسوأ الأحوال". وأوضح تقرير أكسيوس أن هذه المرة الأولى التي يبدو فيها ترامب منذ عودته إلى البيت مستعداً للاختلاف مع نتنياهو بشأن غزة، والضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن ترامب يأمل في الإعلان عن التوصل لاتفاق في أعقاب اجتماعه اليوم مع نتنياهو في البيت الأبيض. ونقل عن مستشار لترامب مطّلع قوله إن "العرب وافقوا عليها (الخطة) بما قد يصل إلى 100%. الآن ننتظر أن يمارس الرئيس سحره على نتنياهو".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" تفاصيل تعديلات أدخلها قادة أربع دول عربية هي مصر وقطر والسعودية والأردن إلى الخطة الأميركية الأساسية لإنهاء الحرب، وتتضمّن هذه التعديلات انسحاباً إسرائيلياً كاملاً وتدريجياً، وإدارة فلسطينية كاملة للقطاع، وإلقاء حماس سلاحها، إضافة إلى إنشاء قوّات دولية تتمركز على حدود القطاع. وأكّدت المصادر نفسها أنّ ترامب سيعرض الصيغة المعدّلة على نتنياهو اليوم خلال لقائهما.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" عن مباحثات مكثفة جرت قبل لقاء ترامب ونتنياهو، بين فريقَي الرجلين بشأن خطة إنهاء حرب غزة. وأوضحت أن ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية أشبه بتفخيخ الخطة وإفراغها من مضمونها من خلال تعديلات يدخلها المفاوضون الإسرائيليون تجعل المقترح مليئاً بالألغام بشكل يصعب تفسيره والاتفاق عليه، فضلاً عن تطبيق جميع بنوده التي كان عددها 21 في النسخة الأصلية التي طرحها ترامب.

(رويترز، العربي الجديد)