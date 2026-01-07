البيت الأبيض: قرارات ونفط فنزويلا خاضعة للسيطرة الأميركية

- أكدت الولايات المتحدة نفوذها القوي على السلطات الفنزويلية المؤقتة بعد خطف الرئيس مادورو، مشيرة إلى أن قراراتها ستكون مُملاة من واشنطن، مع متابعة دقيقة للاضطرابات في فنزويلا. - أعلنت واشنطن عن تخفيف انتقائي للعقوبات، مما يسمح ببيع النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية، بهدف إعادة هيكلة قطاع الطاقة الفنزويلي بما يخدم المصالح الأميركية. - سيعقد الرئيس ترامب اجتماعاً مع كبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية لمناقشة فرص الاستثمار والسيطرة على إنتاج النفط الفنزويلي، مع الاحتفاظ بجميع الخيارات لحماية عمال النفط الأميركيين.

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تمتلك "أقصى درجات النفوذ" على السلطات الفنزويلية المؤقتة في أعقاب خطف الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكداً أنها ستملي أي قرار تتخذه هذه السلطات. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، خلال إحاطة صحافية: "نواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المؤقتة، وستظل قراراتهم مُملاة من الولايات المتحدة".

وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تتابع عن كثب الاضطرابات الجارية في فنزويلا، مشيراً إلى أن واشنطن ستسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية الفنزويلية في الأسواق العالمية، ضمن سياسة "تخفيف انتقائي" للعقوبات المفروضة على البلاد، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة الفنزويلي بما يخدم المصالح الأميركية.

وذكر البيت الأبيض أن حكومة الولايات المتحدة بدأت بالفعل في "تسويق النفط الخام الفنزويلي في السوق العالمية لصالح الولايات المتحدة"، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ستستقر جميع عائدات بيع النفط والمنتجات الفنزويلية أولاً في الحسابات الأميركية لدى بنوك معترف بها عالمياً، لضمان شرعية وسلامة التوزيع النهائي للعائدات، وسيتم صرف هذه الأموال لصالح الشعبين الأميركي والفنزويلي، وفقاً لتقدير حكومة الولايات المتحدة".

وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد، يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً في البيت الأبيض مع كبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية، لمناقشة فرص الاستثمار والسيطرة على إنتاج وتصدير النفط الفنزويلي، وأكد أن هذا الاجتماع يندرج ضمن خطة أشمل لإعادة ترتيب قطاع الطاقة في فنزويلا. وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تحتفظ بجميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، لحماية عمال النفط الأميركيين في فنزويلا، مؤكداً أن ترامب "يحتفظ بحق استخدام الجيش الأميركي إذا لزم الأمر".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب عدوان أميركي خاطف نفّذه الجيش في نهاية الأسبوع الماضي في كاراكاس، وأسفر عن خطف الرئيس الفنزويلي ونقله إلى الولايات المتحدة، في تطور غير مسبوق شكّل تحولاً جذرياً في مسار الأزمة الفنزويلية. وكانت واشنطن قد شددت خلال السنوات الماضية عقوباتها على قطاع النفط الفنزويلي، معتبرة أنه يشكّل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة السابقة، قبل أن تبدأ، عقب إطاحة مادورو، بإعادة صياغة سياستها تجاه كاراكاس على قاعدة الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي من جهة، وإعادة توجيه موارد الطاقة الفنزويلية بما يخدم أولوياتها الاستراتيجية من جهة أخرى.