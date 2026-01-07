البيت الأبيض: قرارات ونفط فنزويلا خاضعان للسيطرة الأميركية

- أكدت الولايات المتحدة نفوذها على السلطات الفنزويلية المؤقتة بعد خطف مادورو، مع تخفيف انتقائي للعقوبات للسماح ببيع النفط الفنزويلي، وتوجيه العائدات لحسابات أميركية لضمان توزيعها الشرعي. - أعلن البيت الأبيض عن اجتماع بين ترامب وكبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية لمناقشة فرص الاستثمار في النفط الفنزويلي، مع التأكيد على احتفاظ الولايات المتحدة بجميع الخيارات لحماية مصالحها. - تسعى واشنطن لتعزيز سيطرتها على القطب الشمالي لمنع التوسع الصيني والروسي، مع التأكيد على أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول، رغم أن جميع الخيارات مطروحة.

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تمتلك "أقصى درجات النفوذ" على السلطات الفنزويلية المؤقتة في أعقاب خطف الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكداً أنها ستملي أي قرار تتخذه هذه السلطات. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، خلال إحاطة صحافية: "نواصل التنسيق من كثب مع السلطات المؤقتة، وستظل قراراتهم مُملاة من الولايات المتحدة".

وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تتابع من كثب الاضطرابات الجارية في فنزويلا، مشيراً إلى أن واشنطن ستسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية الفنزويلية في الأسواق العالمية، ضمن سياسة "تخفيف انتقائي" للعقوبات المفروضة على البلاد، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة الفنزويلي بما يخدم المصالح الأميركية.

وذكر البيت الأبيض أن حكومة الولايات المتحدة بدأت بالفعل في "تسويق النفط الخام الفنزويلي في السوق العالمية لصالح الولايات المتحدة"، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ستستقر جميع عائدات بيع النفط والمنتجات الفنزويلية أولاً في الحسابات الأميركية لدى بنوك معترف بها عالمياً، لضمان شرعية وسلامة التوزيع النهائي للعائدات، وسيتم صرف هذه الأموال لصالح الشعبين الأميركي والفنزويلي، وفقاً لتقدير حكومة الولايات المتحدة".

وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد، يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً في البيت الأبيض مع كبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية، لمناقشة فرص الاستثمار والسيطرة على إنتاج وتصدير النفط الفنزويلي، وأكد أن هذا الاجتماع يندرج ضمن خطة أشمل لإعادة ترتيب قطاع الطاقة في فنزويلا. وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تحتفظ بجميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، لحماية عمال النفط الأميركيين في فنزويلا، مؤكداً أن ترامب "يحتفظ بحق استخدام الجيش الأميركي إذا لزم الأمر".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب عدوان أميركي خاطف نفّذه الجيش في نهاية الأسبوع الماضي في كاراكاس، وأسفر عن خطف الرئيس الفنزويلي ونقله إلى الولايات المتحدة، في تطور غير مسبوق شكّل تحولاً جذرياً في مسار الأزمة الفنزويلية. وكانت واشنطن قد شددت خلال السنوات الماضية عقوباتها على قطاع النفط الفنزويلي، معتبرة أنه يشكّل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة السابقة، قبل أن تبدأ، عقب إطاحة مادورو، بإعادة صياغة سياستها تجاه كاراكاس على قاعدة الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي من جهة، وإعادة توجيه موارد الطاقة الفنزويلية بما يخدم أولوياتها الاستراتيجية من جهة أخرى.

شراء أو غزو غرينلاند

وفيما يخص غرينلاند، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "جميع الخيارات مطروحة، بما فيها التدخل العسكري، لصالح الولايات المتحدة"، لكنها شددت على أن ترامب "يفضل الدبلوماسية أولاً". وأضافت: "انظروا إلى فنزويلا، حاول الرئيس بجدّ التوصل إلى صفقة جيدة مع مادورو، وقال له سأستخدم الجيش الأميركي إذا لم نصل إلى اتفاق، وانظروا إلى ما حدث"، في إشارة إلى خطف الرئيس الفنزويلي ونية الولايات المتحدة مواصلة السيطرة على البلاد. وأضافت: "وانظروا إلى ما حدث مع إيران، فالرئيس دائماً يحتفظ بجميع الخيارات، لكن الدبلوماسية أولاً".

وعن أسباب رغبة الولايات المتحدة في ضم غرينلاند، رغم المعاهدات الحالية التي تسمح لها ببناء قواعد عسكرية هناك، أوضح البيت الأبيض أن واشنطن تسعى إلى "مزيد من السيطرة على القطب الشمالي، وضمان عدم تمكّن الصين وروسيا وخصومنا من مواصلة عدوانهم على المناطق المهمة والاستراتيجية". وأضافت أن فريق الأمن القومي "ناقش شكل عملية الشراء المحتملة لغرينلاند ضمن خيارات أخرى"، مؤكدة استعداد الإدارة للتفاوض والاستماع إلى المخاوف المطروحة، وأن "الرئيس واضح جداً بشأن ما يعتبره من مصلحة الولايات المتحدة".

احتجاز السفينة الروسية

وفي ما يتعلق بالسفينة الروسية التي احتجزها الجيش الأميركي اليوم، قال البيت الأبيض إنه تمّت السيطرة على السفينة بموجب أمر صادر عن محكمة فيدرالية، مشيرة إلى أن طاقمها يخضع "للملاحقة القضائية بسبب أي انتهاك للقانون الفيدرالي"، وأنه "سيتم إحضارهم إلى الولايات المتحدة للملاحقة القضائية إذا لزم الأمر".