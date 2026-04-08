البيت الأبيض: سنتفاوض طالما بقي مضيق هرمز مفتوحاً

- أبلغت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الرئيس ترامب بإغلاق إيران لمضيق هرمز بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة أن هذا غير مقبول، وأن ترامب يتوقع إعادة فتح المضيق بسرعة وأمان. - أكدت إيران موافقتها على فتح المضيق وعدم امتلاك أسلحة نووية، واقترحت خطة جديدة لإنهاء حرب الشرق الأوسط، بينما تستعد واشنطن وطهران لمفاوضات في إسلام آباد بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس. - أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى إجراءات إيجابية وإمكانية بدء إيران عملية إعادة الإعمار.

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أنه جرى إبلاغ الرئيس دونالد ترامب

بالتقارير عن إغلاق إيران مضيق هرمز بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قائلة إن "هذا غير مقبول". وأضافت: "سأعيد التأكيد على طلب الرئيس، وتوقعه بإعادة فتح مضيق هرمز بسرعة وبشكل آمن"، مشيرة إلى أن ترامب سيركز في الأسبوعين المقبلين على التفاوض "طالما استمر فتح المضيق".

ويأتي هذا بعدما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، بتوقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي طاولت 100 هدف في مناطق واسعة، بينها بيروت والضاحية الجنوبية، وأسفرت عن مئات الشهداء والجرحى. وأكدت ليفيت أن "الخطوط الحمراء للرئيس ترامب لم تتغير، وأهمها وقف تخصيب اليورانيوم في إيران"، مجددة التأكيد أن "إيران وافقت على فتح مضيق هرمز، ولن تستطيع امتلاك أسلحة نووية". وتابعت: "إيران اقترحت خطة أكثر منطقية لإنهاء حرب الشرق الأوسط بعدما طرحت في بادئ الأمر خطة اعتبرتها الولايات المتحدة غير مقبولة".

وفيما كان يُتوقع أن تنطلق مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الجمعة بين واشنطن وطهران، قال البيت الأبيض إن الجولة الأولى من المفاوضات ستُعقد يوم السبت، وإن نائب الرئيس جي دي فانس يقود فريق الرئيس للتفاوض، ومعه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر. وجدد البيت الأبيض التأكيد أن "لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وقد أُبلغت جميع الأطراف بذلك".

وفي أعقاب إعلان الهدنة من جانب إسلام آباد وأطراف الحرب، فجر اليوم الأربعاء، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه سيتم السماح بالعبور عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين المقبلين "تحت إشراف الجيش الإيراني". وقال عراقجي على منصة إكس: "لمدة أسبوعين، سيكون المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكناً من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود التقنية".

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء الاضطرابات بحركة الملاحة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "ستساعد الولايات المتحدة الأميركية في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز". وأضاف: "ستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة! وستُجنى أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".