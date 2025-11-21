البيت الأبيض: خطة السلام الأميركية جيدة للطرفين الروسي والأوكراني

- أعلنت الولايات المتحدة عن خطة سلام جديدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدعم من الرئيس ترامب، مع استمرار المباحثات بين الأطراف المعنية. - تلقت أوكرانيا مسودة الخطة الأمريكية وناقشها الرئيس زيلينسكي مع المسؤولين، مؤكداً على العمل البنّاء مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام وفق المبادئ الأوكرانية. - سيطرت القوات الروسية على مدينة كوبيانسك الاستراتيجية في خاركيف، مما يعزز موقفها العسكري، وسط تراجع عدد سكان المدينة بسبب الحرب.

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خطة السلام الأخيرة التي طرحتها الولايات المتحدة، الخميس، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "جيدة" وينبغي أن تكون مقبولة لكلا الطرفين. وذكرت ليفيت، في مؤتمر صحافي عقدته الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل مباحثاتها مع روسيا وأوكرانيا، وأن مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف يشارك بنشاط في مسار المحادثات.

وقالت، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، إنها لن تخوض في تفاصيل الخطة الأميركية "لأن العملية لا تزال مستمرة وتشهد تغيّرات"، لكنها أكدت أن الرئيس دونالد ترامب يدعم المبادرة. وتابعت: "نعتقد أن هذه الخطة جيدة لروسيا ولأوكرانيا على حد سواء، وينبغي أن تكون مقبولة لكلا الطرفين". وبشأن الأنباء عن وجود اعتراضات أوكرانية على بعض بنود الخطة، قالت إن وزير الجيش الأميركي دان دريسكول أجرى في هذا الصدد مباحثات جديدة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصفت اللقاء بأنه "كان جيداً".

وأضافت: "أكرر أننا نجري مباحثات جيدة مع كلا الطرفين من أجل إنهاء هذه الحرب". وتجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض تقديم جواب واضح على سؤال حول ما إذا كانت قطر تؤدّي دور الوساطة في هذه العملية. وفي وقت سابق الخميس، أعلنت أوكرانيا تلقّيها من واشنطن مسودة "خطة لإنهاء الحرب مع روسيا" عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأوكراني بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى زيلينسكي "مسودة خطة من شأنها تعزيز العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية". وذكر البيان أن زيلينسكي عقد اجتماعاً مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة الخطة الأميركية.

وتابع: "حدد الرئيس زيلينسكي المبادئ الأساسية المهمة لشعبنا، وبعد اجتماع اليوم، اتفقنا على العمل على بنود الخطة لضمان نهاية مشرفة للحرب". ولفت البيان إلى أن زيلينسكي سيلتقي ترامب خلال الأيام المقبلة لمناقشة الخطة. وقال إن كييف "سعت جاهدة لتحقيق السلام منذ اللحظات الأولى للغزو الروسي، وتدعم جميع المقترحات الهادفة إلى تحقيق سلام حقيقي". وتابع البيان: "نحن على أهبة الاستعداد للعمل البنّاء مع الولايات المتحدة وحلفائنا في أوروبا والعالم لتحقيق السلام".

روسيا تعلن السيطرة على كوبيانسك

إلى ذلك، تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إحدى نقاط قيادة مجموعة قوات "زاباد" (الغرب) المقاتلة في شرق أوكرانيا، حيث جرى إبلاغه بسيطرة القوات الروسية على مدينة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية في مقاطعة خاركيف الحدودية. وتوجّه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف بالحديث إلى بوتين قائلاً إن "تشكيلات مجموعة زاباد حررت مدينة كوبيانسك".

وأضاف غيراسيموف أن القوات الروسية "تواصل القضاء" على وحدات الجيش الأوكراني بالضفة الغربية لنهر أوسكول، بينما تحدث بوتين عن فرض طوق حول نحو 15 كتيبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك والمناطق المتاخمة لها، واصفاً السلطات في كييف بأنها "جماعة إجرامية تغتصب السلطة"، على حد تعبيره.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بوتين أصغى إلى إحاطة مفصلة حول الأوضاع في كوبيانسك وعلى محور كراماتورسك شمالي مقاطعة دونيتسك، وسط سباق روسي مع الزمن للسيطرة على مزيد من الأراضي شرقي أوكرانيا قبل الانخراط في عملية مفاوضات سلام جدية.

وتعد كوبيانسك واحدة من أكبر مدن مقاطعة خاركيف وموقعاً مهماً لتقاطع الطرق السريعة والسكك الحديدية، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية للقوات الروسية والأوكرانية على حد سواء. كما تفتح السيطرة عليها أمام القوات الروسية مجالاً لمواصلة التقدم غرباً. وبحسب آخر تعداد سكاني أُجري عام 2001، بلغ عدد سكان المدينة نحو 32.5 ألف نسمة.

وفي بداية الحرب الروسية الأوكرانية المفتوحة في فبراير/شباط 2022، سيطرت القوات الروسية على كوبيانسك، لكنها انسحبت منها في سبتمبر/أيلول من العام نفسه تحت وطأة تقدم القوات الأوكرانية التي أقامت تحصينات حولها. وبحلول سبتمبر/ أيلول 2023، تراجع عدد سكان المدينة إلى نحو 8 آلاف فقط، وفق أرقام السلطات المحلية.