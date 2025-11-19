البيت الأبيض حاول تعطيل تصويت بشأن الإفراج عن ملفات إبستين

- وافق مجلس الشيوخ على الإفراج عن ملفات جيفري إبستين رغم محاولات البيت الأبيض للتأثير على القرار، مما يبرز حدود تأثير الرئيس ترامب على حزبه. - استقال لاري سامرز من مجلس إدارة "أوبن إيه.آي" بعد الكشف عن علاقاته مع إبستين، وتعتزم جامعة هارفارد التحقيق في تلك العلاقات. - أمر ترامب وزارة العدل بالتحقيق في علاقات إبستين مع شخصيات ديمقراطية بارزة، في محاولة لتوجيه الانتباه بعيدًا عن علاقته الشخصية بإبستين.

قال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض كان يضغط بهدوء على أعضاء مجلس الشيوخ للتباطؤ في التصويت على الإفراج عن ملفات التحقيق بشأن جيفري إبستين، حتى مع إصرار الرئيس دونالد ترامب علناً على أن إدارته ليس لديها ما تخفيه وحث الكونغرس على التحرك. وانهارت تلك الجهود أمس الثلاثاء عندما وافق أعضاء مجلس الشيوخ على الإجراء الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون دون التغييرات التي ضغط مساعدو ترامب من أجلها، مما يكشف حدود تأثير الرئيس على حزبه في قضية أزعجته منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام.

ومن المتوقع حالياً أن يصل هذا الإجراء إلى مكتب ترامب في أقرب وقت اليوم الأربعاء، وقد أشار إلى أنه يخطط للتوقيع عليه. ويُلزم هذا الإجراء بالإفراج عن ملفات وزارة العدل الأميركية الخاصة بالراحل إبستين المدان بالاعتداء الجنسي الذي كان على علاقة صداقة مع بعض أكثر الرجال نفوذاً في البلاد.

وقال المصدران إنه بحلول مساء يوم الأحد، خلص كبار مساعدي البيت الأبيض والرئيس إلى أن حملتهم لمنع التصويت فشلت، وحاولوا التحول من المنع إلى السيطرة على الأضرار. وقال المصدران إن مسؤولي البيت الأبيض كثفوا تواصلهم مع قيادة مجلس الشيوخ لإدخال تعديلات على مشروع القانون في مجلس النواب، بما في ذلك تنقيحات لحماية الضحايا، كجهد أخير للتأثير على الإجراء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون إن ترامب كان قلقاً من أن التركيز على إبستين قد يصرف انتباهه عن أولوياته الأخرى. وقالت جاكسون: "لم يعارض الرئيس ترامب قط نشر ملفات إبستين، بل كان دائما يعارض وقوع الجمهوريين في فخ الديمقراطيين بالحديث عن هذا الأمر بدلاً من التركيز على التخفيضات الضريبية التاريخية التي وُقعت باعتبارها قانوناً، وعدم دخول أي مهاجر غير شرعي إلى بلادنا خلال خمسة أشهر، والإنجازات الأخرى العديدة التي حققتها إدارة ترامب لمصلحة الشعب الأميركي".

لاري سامرز يستقيل بسبب وثائق إبستين

في سياق متصل، قال وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز اليوم إنه استقال من مجلس إدارة شركة "أوبن إيه.آي"، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار الكونغرس وثائق كشفت عن علاقات وثيقة بينه وبين إبستين. وقال سامرز، وهو أيضا رئيس سابق لجامعة هارفارد، يوم الاثنين إنه سيتنحى عن جميع الالتزامات العامة موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة بناء الثقة وإصلاح العلاقات مع المقربين منه".

وانهالت الانتقادات على سامرز عقب نشر لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي وثائق توضح بالتفاصيل مراسلات بينه وبين إبستين. وأفادت جامعة هارفارد، التي لا يزال سامرز أستاذا فيها، أمس الثلاثاء بأنها ستفتح تحقيقاً جديداً في علاقات سامرز بإبستين.

وقال مجلس إدارة أوبن إيه.آي في بيان: "قرر لاري الاستقالة من مجلس إدارة أوبن إيه.آي، ونحن نحترم قراره. ونقدر مساهماته العديدة ورؤيته التي طرحها خلال فترة عضويته". وفي الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب وزارة العدل بالتحقيق في علاقات إبستين مع شخصيات ديمقراطية بارزة، في محاولة لصرف الانتباه عن علاقته الشخصية بالمجرم المدان، وهي علاقة ينفيها ترامب بشدة.

