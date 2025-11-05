البيت الأبيض: ترامب يلتقي الشرع الاثنين

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، في خطوة دبلوماسية تهدف لتحقيق السلام ورفع العقوبات عن سورية. - الإدارة الأميركية أحرزت تقدمًا في رفع العقوبات، مع دعم وزارة الخارجية لإلغاء قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على سورية، مما يعكس تحولًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق. - زيارة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة تُعد الأولى من نوعها منذ استقلال سورية، وتأتي في سياق مناقشة قضايا ثنائية وإقليمية مهمة.

أعلنت الرئاسة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع، الاثنين المقبل، في البيت الأبيض. وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت في موجز صحافي، الثلاثاء، حول اللقاء بين الرئيسين: "أستطيع أن أؤكد أن هذا الاجتماع سيُعقد يوم الاثنين في البيت الأبيض". وأضافت: "هذا جزء من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس للقاء الجميع في مختلف أنحاء العالم لتحقيق السلام".

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس ترامب اتخذ "خطوة تاريخية" برفع العقوبات عن سورية خلال زيارته للشرق الأوسط، مبينة أن الإدارة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذه المسألة. ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشرع قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها رفع العقوبات الأميركية عن سورية. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لوكالة الأناضول، دعمها إلغاء الكونغرس قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات ضد سورية.

والأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الرئيس الشرع سيحلّ بالولايات المتحدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك في زيارة تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال البلاد عام 1946.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقرّ الكونغرس (البرلمان) "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبوها بحق المدنيين في سورية. إلا أن استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يؤثر سلبًا في الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.

(الأناضول)