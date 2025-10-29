البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني الخميس

- يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، في لقاء حاسم لتحديد مسار العلاقات بين البلدين، حيث يتوقع ترامب معالجة العديد من القضايا الخلافية. - تركز المحادثات على قضايا استراتيجية تشمل العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، مع احتمال مناقشة خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وسط تصاعد الخلافات التجارية والتكنولوجية بين البلدين. - لن يلتقي ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته، رغم رغبته في اللقاء، بسبب عدم تحديد توقيت مناسب.

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس بالتوقيت المحلي، في وقت ينظر فيه إلى اللقاء باعتباره محطة حاسمة في تحديد مسار العلاقات بين البلدين، بناءً على ما قد يجري التوصل إليه من تفاهمات بشأن القضايا الخلافية.

وبعد زيارة دامت يومين لطوكيو، وصل الرئيس الأميركي الأربعاء إلى جيونغجو في شرق شبه الجزيرة الكورية، حيث تعقد قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمشاركة 21 بلداً في المنطقة. وفي الطائرة الرئاسية إير فورس وان، قال ترامب إنه يتوقع "لقاءً ممتازاً (...) على أن تُعالَج مشاكل كثيرة" خلال اجتماعه المقرر الخميس مع نظيره الصيني.

وأضاف: "لقد تحدثنا إليهم، لا ندخل هذا الاجتماع في شكل عفوي. أعتقد أننا سنحقق نتيجة جيدة جداً بالنسبة إلى بلادنا والعالم". لكنه أوضح أنه "غير متأكد" من أنه سيجري التطرق إلى قضية تايوان الحساسة. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون، إن الرئيسين سيناقشان "بعمق قضايا استراتيجية وبعيدة المدى تشمل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إضافة الى موضوعات رئيسية تتصل بالمصلحة المشتركة".

وأوردت السلطات الصينية أنّ اللقاء سيحصل في بوسان بشرق كوريا الجنوبية. ولمح ترامب إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية التي فرضت على الصين، رداً على كيفية تعاملها مع أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة. وتصاعد حدة الخلافات بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة، على خلفية عدة قضايا، أبرزها زيادة الرسوم الجمركية وفرض قيود في مجال التكنولوجيا من الجانب الأميركي، فيما اتخذت الصين خطوات للسيطرة على صادرات المعادن النادرة التي تمثل جزءاً كبيراً من سلاسل التوريد العالمية.

في المقابل، لن يلتقي ترامب الزعيم الكوري الجنوبي كيم جونغ أون خلال زيارته. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه "سيسر كثيراً بلقاء" كيم، لكن بيونغ يانغ لم ترد علناً على الدعوة. وقال ترامب: "أعرف كيم جونغ أون جيداً... لكننا لم نتمكن من تحديد التوقيت المناسب" للقاء.

(رويترز، فرانس برس)