البيت الأبيض: ترامب يسعى لاتفاق مع إيران وفق الشروط الأميركية

- يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع إيران يراعي "الخطوط الحمراء" لواشنطن، ويضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مع إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة اليورانيوم المخصب، وهي شروط رفضتها طهران سابقاً. - الاجتماع الأمني الأخير لم يسفر عن قرار نهائي، لكنه ناقش تمديد وقف إطلاق النار لمواصلة المفاوضات، مما قد يخفف من تأثير الحرب على أسعار النفط وشعبية ترامب. - تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر، لكن التفاهم النهائي لم ينجز بعد، مع استمرار الخلافات حول بعض عناصر الاتفاق المحتمل.

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران "يكون جيداً فقط للولايات المتحدة" ويراعي "الخطوط الحمراء" لواشنطن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "الأناضول"، يوم أمس الجمعة، رداً على سؤال بشأن اجتماع الأمن القومي لبحث مستجدات الاتفاق مع إيران.

وقال المسؤول الأميركي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة استغرق نحو ساعتين. وأضاف أن "الرئيس ترامب سيبرم اتفاقاً يكون جيداً فقط للولايات المتحدة ويراعي خطوطها الحمراء"، من دون تفاصيل أكثر. إلى ذلك، أكد المسؤول الأميركي أنه لا يمكن لإيران أبداً أن تمتلك سلاحاً نووياً. وأمس الجمعة، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن عدد من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى، أن ترامب لم يتخذ خلال الاجتماع المذكور قراراً نهائياً بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وبحسب الصحيفة، ناقش الاجتماع مقترحاً لتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين تمهيداً لمواصلة المفاوضات، في وقت أكد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد إيران بعدم تطوير سلاح نووي، والسماح للولايات المتحدة بإزالة اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي شروط سبق أن رفضتها طهران.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يوفر مخرجاً لترامب من حرب تسببت في ارتفاع أسعار النفط وتراجعت شعبيتها داخل الولايات المتحدة، كما قد يتيح لإيران استعادة جزء من أصولها المجمدة واستئناف تدفق عائدات النفط.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في حديث للتلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمراً، لكن التفاهم النهائي لم ينجز بعد. وأضاف أن القضايا النووية، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، لا يجري الحديث عنها إطلاقاً في هذه المرحلة، مؤكداً أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان.

ويأتي هذا بعدما أكد مصدر إيراني مسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ما نشره الرئيس الأميركي الجمعة حول المحادثات مع إيران يمثل "تعاملاً انتقائياً" مع بعض عناصر الاتفاق المحتمل، مشيراً إلى أن ثمة خلافات لا تزال مستمرة "حالت دون إتمام التفاهم". وأضاف المصدر أنه تم التوافق على الخطوط العريضة لملفي مضيق هرمز ولبنان؛ إلا أن ما قاله ترامب بشأن مضيق هرمز هو "تفسير شخصي ولا يتوافق مع التفاهم الذي تم التوصل إليه".