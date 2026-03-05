البيت الأبيض: ترامب يدرس دور أميركا في إيران بعد انتهاء الحرب

- تبحث الولايات المتحدة دورها في إيران بعد الحملة العسكرية، بينما تراقب تقارير عن بروز مجتبى خامنئي كمرشح لخلافة والده. تركز واشنطن حالياً على نجاح العملية العسكرية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران، وسط انتقادات لعدم تقديم أدلة على تهديد مباشر. - نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض تقارير عن تسليح مليشيات كردية لإشعال انتفاضة ضد إيران، مؤكدة أن الرئيس لم يوافق على مثل هذه الخطة، رغم محادثات مع قادة أكراد. - تعمل الولايات المتحدة على ضمان سلامة ناقلات النفط في مضيق هرمز، بينما تواصل الاستخبارات الأميركية التعاون مع القوات الكردية لإثارة انتفاضة شعبية ضد النظام الإيراني.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحملة العسكرية، في الوقت الذي تراقب فيه أجهزة المخابرات الأميركية التقارير التي تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل، قد برز ضمن أهم المرشحين لخلافته.

وقالت ليفيت للصحافيين: "اطلعنا على تلك التقارير أيضاً.. وهذا بالطبع أمر تُجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه. في الحقيقة، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث". وبرز مجتبى، نجل آية الله علي خامنئي، في مقدمة المرشحين لخلافة والده الراحل في منصب المرشد الإيراني، بعد سنوات قضاها في توطيد علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وتعزيز نفوذه في المؤسسة الدينية. وأضافت ليفيت أن ترامب يدرس بجدية، ويناقش مع فريقه للأمن القومي، الدور الذي قد تلعبه واشنطن في مستقبل إيران بعد انتهاء العملية، لكن التركيز الأساسي في الوقت الراهن ينصبّ على نجاح العملية العسكرية.

كما دافعت ليفيت عن أهداف الولايات المتحدة من الحرب الجوية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، وسط انتقادات وُجّهت لواشنطن لعدم تقديمها أدلة على تهديد مباشر تشكّله طهران للولايات المتحدة، مضيفة أن ترامب يعتقد أن الشعب الأميركي يؤيد الحرب. وقالت ليفيت: "قرار شنّ هذه العملية يستند إلى تراكم آثار التهديدات المباشرة المتعددة التي شكلتها إيران على الولايات المتحدة". وأضافت "مرة أخرى، هذا نظام (...) يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشعبها منذ 47 عاماً، والشعب الأميركي يدرك ذلك تماماً".

وبخصوص اغتيال خامنئي، قال ليفيت للصحافيين إن المعلومات المتعلقة بمكان وجوده أثرت في توقيت الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران التي أدّت إلى مقتله. كما أفادت بأن وزارتي الحرب "البنتاغون" والطاقة الأميركيتين تعملان على خطط لضمان سلامة ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، في ظل الحرب في إيران، لكنها أحجمت عن تقديم تفاصيل عن التوقيت.

ونفت ليفيت، الأربعاء، صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة تفيد بأن الولايات المتحدة تخطّط لتسليح مليشيات كردية معارضة لإيران وإشعال انتفاضة. وقالت ليفيت: "التقارير التي تشير إلى موافقة الرئيس على مثل هذه الخطة عارية من الصحة تماماً، ولا ينبغي نشرها". وأكدت ليفيت أن ترامب "تحدث مع قادة أكراد" بشأن القاعدة التي تستخدمها الولايات المتحدة في شمال العراق.

وذكرت شبكة "سي أن أن"، الثلاثاء، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" (CIA) تعمل مع القوات الكردية، بهدف إشعال انتفاضة شعبية ضد النظام الإيراني. وأفادت شبكة "أن بي سي نيوز" بأن مسؤولين في إدارة ترامب يجرون محادثات مع قادة أكراد في شمال العراق وشمال غرب إيران بشأن إمكانية تسليح جماعات معارضة لطهران. وأكد الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، وجود جماعات معارضة كردية مسلحة في كردستان العراق. ولطالما شكّل إقليم كردستان الواقع في شمال العراق قرب الحدود الإيرانية، ملاذاً لفصائل كردية إيرانية مسلّحة معارضة لطهران استهدفتها ضربات إيرانية مرات عدة.

(رويترز، العربي الجديد)