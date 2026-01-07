البيت الأبيض: الاعتماد على الجيش للحصول على غرينلاند خيار مطروح

- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وفريقه يناقشون خيارات لضم غرينلاند، معتبرين أن الاستحواذ عليها يمثل أولوية للأمن القومي الأمريكي، مع إمكانية استخدام الجيش لتحقيق هذا الهدف. - نائب مستشار الرئيس، ستيفن ميلر، أكد أن غرينلاند يجب أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة لحماية مصالح حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى عدم وجود تهديد عسكري من الدنمارك. - قوبلت تصريحات ترامب بغضب من الدنمارك، حيث أكد قادة أوروبيون دعمهم لحق الدنمارك وغرينلاند في تقرير مصيرهما.

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وفريقه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند، مضيفاً أن الاعتماد على الجيش لتحقيق هذا الهدف "خيار مطروح دائماً"، وقال البيت الأبيض في بيان رداً على استفسارات من وكالة رويترز: "أوضح الرئيس ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية أمن قومي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".

وأضاف: "يناقش الرئيس وفريقه مجموعة خيارات لتحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع، فإنّ استخدام الجيش الأميركي هو دائماً خيار تحت تصرف القائد الأعلى للقوات المسلحة". وكان نائب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون السياسة والأمن الداخلي، ستيفن ميلر، قال إن جزيرة غرينلاند يجب أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة، وإنه لن يخوض أحد حرباً ضد واشنطن بسببها. وادعى ميلر في تصريح لقناة "سي أن أن" الأميركية، مساء الاثنين، أن غرينلاند يجب أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة لحماية مصالح حلف شمال الأطلسي، وضمان أمن منطقة القطب الشمالي، وأضاف: "السؤال الحقيقي هو: بأي حق تدّعي الدنمارك السيطرة على غرينلاند؟". ورداً على سؤال عن احتمال قيام واشنطن بعملية عسكرية ضد غرينلاند، قال ميلر: "لا داعي حتّى للتفكير في عملية عسكرية أو الحديث عنها. لن يخوض أحد حرباً عسكرية ضد الولايات المتحدة من أجل غرينلاند".

والأحد، قال ترامب في تصريحات للصحافيين، إنّ بلاده تحتاج إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، مشيراً إلى أن هناك زيادة في "النفوذ الروسي والصيني" في الجزيرة. يذكر أن ترامب أطلق في أوقات سابقة دعوات متكرّرة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن هذه التصريحات قوبلت بغضب واسع داخل الدنمارك والجزيرة. وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمّد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظراً لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وأكد عدد من القادة الأوروبيين الثلاثاء، دعمهم للدنمارك بشأن غرينلاند، إذ قال قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان نشرته المستشارية الألمانية، إن "للدنمارك وغرينلاند وحدهما الحق في التقرير بكل المسائل المتعلقة بالدنمارك وغرينلاند"، مذكّرين بأن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي مثل الولايات المتحدة.

(رويترز، العربي الجديد)