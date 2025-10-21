البوليساريو مستعدة لمفاوضات مباشرة مع المغرب لحل النزاع بشأن الصحراء

- جبهة البوليساريو تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع المغرب تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل النزاع في الصحراء بشكل عادل وسلمي، مع التأكيد على تقرير مصير الشعب الصحراوي وفق قرارات الأمم المتحدة. - المقترح الموسع للبوليساريو يُظهر استعدادها لتقاسم فاتورة السلام، مشددة على ضرورة الإرادة السياسية لتحقيق حل دائم، بعيداً عن الحلول المفروضة من جانب واحد. - المغرب يقترح خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بينما تعترض البوليساريو على الورقة الأمريكية غير الرسمية المقدمة لمجلس الأمن.

أعلنت جبهة البوليساريو استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة جديدة مع المغرب، لإنهاء النزاع في منطقة الصحراء، قبيل مناقشة مجلس الأمن تقرير المبعوث الأممي، والنظر في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو). ووجه رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تتضمن مسودة مقترح سياسي بعنوان "مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول"، وتتضمن "استعداد جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح المقترح المُوسَّع ومضمونه، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين".

وذكر بيان من الجبهة أنه بتقديمها لمقترحها الموسع الذي كشف النقاب عنه اليوم الثلاثاء، "تظل مستعدة لتقاسم فاتورة السلام مع الطرف الآخر، إذا توفرت لديه الإرادة السياسية لفعل الشيء نفسه، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم"، مشيراً إلى أن "التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ليس أمراً ملحاً فحسب، بل إنه ممكن أيضاً إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن والمفروضة من جانب واحد، وإذا توفرت الشجاعة السياسية للعمل معاً لتحقيق سلام شامل ومستدام".

واعتبرت الجبهة أن هذا المقترح يمثل "بادرة حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2756 (2024)، الذي شدّد مرة أخرى على أهمية توسيع الطرفين في موقفهما من أجل التوصل إلى حل عادل"، ويهدف إلى "تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتعبير عن استعداد الدولة الصحراوية للتفاوض مع المملكة المغربية على إقامة علاقات استراتيجية وذات منفعة متبادلة بين البلدين".

وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدين والشعوب المستعمَرة في دورتها الثمانين، قد أصدرت في 16 من الشهر الحالي، قراراً بدون تصويت، حول قضية الصحراء تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

ويطرح المغرب مقترحاً بديلاً يتعلق بإقرار خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وحصل على مواقف داعمة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وفي غضون الأسبوع الماضي وزعت الولايات المتحدة ورقة غير رسمية على الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس إضافة إلى إسبانيا، تتضمن مقترحاً لمجلس الأمن للدفع بمقترح الحكم الذاتي، لكن جبهة البوليساريو أبدت اعتراضها على ذلك، واعتبرت أن الورقة "ليست مسودة قرار ولم تُقدَّم حسب الإجراءات المعمول بها".