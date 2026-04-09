البوليساريو تتمسك بـ"تقرير المصير" وتستعرض قوتها العسكرية

- جبهة البوليساريو تؤكد على حق تقرير المصير والاستقلال كحل سياسي للنزاع في الصحراء، وتطالب بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة هذا الحق لتحقيق السلام العادل والنهائي. - رغم موافقة البوليساريو على المفاوضات برعاية الولايات المتحدة، إلا أنها ترفض الحكم الذاتي المقترح من المغرب وتطالب الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن اتفاقيات تمس أراضي الصحراء. - استعراض عسكري في أوسرد يظهر استعداد البوليساريو للمواجهة، بينما يعقد مجلس الأمن جلسات لمناقشة تطورات النزاع بمشاركة دولية.

جدّدت جبهة البوليساريو تمسكها بحق تقرير المصير والاستقلال، كخيار سياسي مطروح للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في منطقة الصحراء، عشية عقد مجلس الأمن، نهاية الشهر الجاري، جلستين حول تطورات النزاع والبت في التمديد لبعثة المينورسو، التي كان مجلس الأمن قد أجرى التمديد لها ستة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس البوليساريو، إبراهيم بوغالي، خلال احتفالية أقامتها الجبهة بمناسبة الذكرى الـ50 لإعلان الجمهورية، مساء الأربعاء: "في سياق مصادقة مجلس الأمن الدولي، شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام المنصرم، على القرار 2797، والمساعي الحالية التي تشرف عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل لحل عادل ونهائي ومقبول لدى الطرفين، نؤكد على أن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير المصير والاستقلال هو الطريق الوحيد لإحلال السلام العادل والنهائي".

ويأتي هذا الموقف السياسي، برغم موافقة البوليساريو على الانخراط في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، وجرت منها ثلاث جلسات في كل من واشنطن ومدريد، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الذي أُقر في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والقاضي بفتح مفاوضات بين البوليساريو والمغرب، والذي اعتبر الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط خياراً موضوعياً يمكن البناء عليه للتوصل إلى تسوية للنزاع القائم منذ خمسة عقود.

وفي السياق نفسه، طالب بوغالي الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن انتهاك أحكام المحكمة الأوروبية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالامتناع عن إبرام أو إلغاء أي اتفاقيات مع المملكة المغربية تمس أراضي الصحراء الغربية أو أجواءها أو مياهها الإقليمية، في إشارة إلى بعض الاتفاقات ذات الصلة بالصيد في سواحل الصحراء.

وكان لافتاً تنظيم جبهة البوليساريو استعراضاً عسكرياً كبيراً في منطقة أوسرد، داخل نطاق الأراضي المحررة التي تسيطر عليها البوليساريو، بحضور ممثلين عن بعض الدول التي تعترف بالبوليساريو، إضافة إلى ممثلي هيئات دولية تتبنى موقفها، واستعرضت الجبهة قوتها العسكرية ووحدات من جيشها، في ما يُفهم منه رسالة سياسية مفادها أن قبولها الدخول في المفاوضات مع الجانب المغربي وفق القرار الأممي، لا يلغي استعدادها للمواجهة، خاصة وأن الجبهة لم تعلن حتى الآن العودة إلى قرار وقف إطلاق النار (1991)، والذي كانت أعلنت إلغاءه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي السياق ذاته، سيعقد مجلس الأمن الدولي يومي 24 و30 إبريل/نيسان الجاري، جلستين خاصتين بقضية الصحراء، بهدف إجراء مشاورات حول المستجدات التي طرأت على مسار خطة التسوية، بما في ذلك المباحثات بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بإشراف مشترك بين واشنطن والأمم المتحدة، وبمشاركة الطرفين الملاحظين الجزائر وموريتانيا، والاستماع إلى تقرير المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، حول المشاورات التي قادها مع دول الجوار والحكومات والهيئات الدولية.