البوسنة والهرسك بعد 30 سنة على اتفاقية دايتون

تحل اليوم الجمعة ذكرى مرور 30 سنة على إبرام اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك المعروفة إعلامياً باسم اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب الأكثر دموية على أنقاض يوغوسلافيا السابقة، بين المسلمين البوسنيين والصرب والكروات، والتي تحوّل اسم منطقة سريبرينيتسا على أثرها إلى كلمة مجازية للدلالة على القتل الجماعي بحق آلاف المسلمين البوسنيين. وتم التوقيع على اتفاقية دايتون بالأحرف الأولى في مدينة دايتون الأميركية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وبشكل نهائي في باريس في 15 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته. ونصت اتفاقية دايتون على تشكيل كيانين ذاتيي الحكم، وهما اتحاد البوسنة والهرسك، والجمهورية الصربية. وكان الهدف الرئيسي هو خلق الظروف للتعايش السلمي بين مختلف المجموعات الإثنية. كما نصت الاتفاقية على تأسيس دائرة منطقة برتشكو تحت الإدارة الدولية، واستحداث منصب المندوب السامي للبوسنة والهرسك.



يلينا بونوماريفا: اتفاقية دايتون أسست لنظام الفصل بين السكان الذي يبقى قائماً لعوامل سياسية واجتماعية وثقافية



كما تعتمد البوسنة والهرسك اليوم نموذجاً سياسياً فريداً من نوعه للسلطة الجماعية المتمثلة بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك المكون من ثلاثة أشخاص يمثلون الشعوب، البوسنية والكرواتية والصربية. وبذلك شكلت اتفاقية دايتون مرحلة هامة في تاريخ المنطقة مع بقاء تساؤلات حول مدى نجاح هذا النموذج للسلام، وسط استمرار التوترات العرقية والانقسامات الداخلية حتى اليوم.

اتفاقية دايتون لم تسهم بتوحيد السكان

وبعد مرور ثلاثة عقود على إبرام الاتفاقية، اعتبرت الأستاذة في قسم السياسة المقارنة بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، الباحثة الروسية المتخصصة في شؤون البلقان، يلينا بونوماريفا، أن اتفاقية دايتون حققت هدفها المنشود في مسألة وقف الحرب، لكنها لم تسهم في توحيد صف سكان البلاد، مشيرة إلى استمرار تدخلات اللاعبين الخارجيين والضغوط المتزايدة على الجمهورية الصربية. وقالت بونوماريفا، في حديث لـ"العربي الجديد": "حققت الاتفاقية الهدف الرئيسي المنشود منها، وهو وقف الحرب ومنع إراقة الدماء، لكنها أسست أيضاً لنظام الفصل بين السكان الذي يبقى قائماً حتى اليوم لعوامل سياسية واجتماعية وثقافية. ومع ذلك، يجب الإقرار بأن الوضع لا يصل إلى حد نشوب خطر تفكك البلاد، إذ إن مسألة انفصال الجمهورية الصربية ليست مطروحة جدياً".

وعن العوامل التي تعرقل تحقيق وحدة الصف في البوسنة والهرسك، قالت: "ثمة دور كبير يؤديه لاعبون خارجيون في العمليات الداخلية، ومن بينهم المندوب السامي كريستيان شميت، ولذلك تطالب روسيا والصين بحل مكتبه. كما يتم تصنيف الصرب على أنهم مسؤولون وحدهم عن الإبادة الجماعية المزعومة في سريبرينيتسا رغم أن كافة أطراف النزاع ارتبكت انتهاكات جسيمة أثناء الحرب، ودفعت ضغوط ساراييفو المتزايدة إلى إشهار الجمهورية الصربية عزمها إجراء استفتاء تقرير مصير، وإن كان يتم تأجيله مرة تلو الأخرى".

ومع ذلك، جزمت بونوماريفا بأن نموذج اتفاقية دايتون رغم ما عليه من مآخذ قد يشكل قاعدة لإنهاء النزاعات المسلحة، مثل النزاعين الروسي ـ الأوكراني، والفلسطيني - الإسرائيلي، مستشهدة في ذلك بتجربة لبنان الذي يعتمد نظام المحاصصات الطائفية المعروف باسم الديمقراطية التوافقية، مشيرة إلى أن مثل هذا النموذج يناسب المجتمعات غير المتجانسة. وفي السنوات التي سبقت بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في أوكرانيا في العام 2022، برزت مساع روسية لاستنساخ نموذج البوسنة والهرسك عبر اتفاقات مينسك للتسوية، أي منح وضع خاص لمنطقة دونباس الموالية لروسيا، ما كان سيفضي إلى إقامة كيانين مستقلين ضمن دولة واحدة، ويضمن لموسكو أن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

الاتفاقية تثبيت للأمر الواقع

إلا أن الأستاذ المساعد في قسم النظرية السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، كيريل كوكتيش، اعتبر أن احتمال إنهاء النزاع في أوكرانيا وفق نموذج اتفاقية دايتون لم يعد مطروحاً اليوم. وقال كوكتيش، في تعليق لـ"العربي الجديد": "أفضت اتفاقية دايتون إلى تثبيت الأمر الواقع، وحفظ الوضع الراهن من خلال الإدارة الخارجية لإتمام السلام من دون إزالة الأسباب الجذرية لنشوبه، ولذلك ليس من المرجح أن يتكرر مثل هذا النموذج للتسوية في أوكرانيا في ظل تمسك روسيا بمطالبها، مثل تثبيت حياد أوكرانيا ومكانة اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي مطالب ترفضها السلطات الأوكرانية الحالية".



كيريل كوكتيش: احتمال إنهاء النزاع في أوكرانيا وفق نموذج اتفاقية دايتون لم يعد مطروحاً اليوم



بدوره، لفت مدير البرامج بالمجلس الروسي للشؤون الدولية، ميلان لازوفيتش، إلى أن البوسنة والهرسك حققت خلال السنوات الأولى بعد توقيع اتفاقية دايتون نجاحات في إعادة إعمار البنية التحتية وبدء عودة اللاجئين، كما حصلت على دعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وسط ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات. ومع ذلك، أقر لازوفيتش، في مقال بصحيفة "كوميرسانت" الروسية نسر عشية حلول الذكرى الـ30 للتوقيع على الاتفاقية، بأن النموذج الذي وضعته اتفاقية دايتون لم يخل من الخلل، إذ أفضى النظام السياسي القائم على الانتماء العرقي إلى الفصل بين السكان، وعدم الاستقرار السياسي، كما تم فعلياً تثبيت الفصل بين الأعراق، ما زاد من صعوبة تكوين هوية وطنية موحدة وعرقل الإصلاحات وأحدث حالة من الشلل السياسي. ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه البوسنة والهرسك اليوم، ذكر كاتب المقال، الفساد والمشكلات الاقتصادية وهجرة الشباب، خالصاً إلى أن التباينات العرقية العميقة والمنظومة القائمة على المحاصصات الإثنية تقلل من فاعلية القرارات المتخذة، وتشكل تهديداً للاستقرار طويل الأجل للبلاد.

يشار إلى أن التوقيع على اتفاقية دايتون جاء تتويجاً لثلاثة أسابيع من مفاوضات السلام في مدينة دايتون في نوفمبر 1995، وأرفق معها 11 ملحقاً تنظم الجوانب العسكرية والمدنية للسلام. والملحقان الرئيسيان هما الرابع الخاص بدستور البوسنة والهرسك، والعاشر المتعلق بالمندوب الأعلى. وبذلك شكلت اتفاقية دايتون محطة هامة ضمن مسار تفكك يوغوسلافيا، التي بدأت جمهورياتها منذ العام 1991 بإعلان استقلالها عن بلغراد واحدة تلو الأخرى، وذلك بخروج البوسنة والهرسك، ومقدونيا، وسلوفينيا وكرواتيا، لينتهي وجود البلاد الموحدة في 1992. إلا أن الجبل الأسود وصربيا ظلتا تشكلان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، إلى أن تم تعديل اسم البلاد إلى اتحاد صربيا والجبل الأسود عام 2003، قبل أن تجري الجبل الأسود استفتاء وتنال استقلالاً كاملاً عام 2006.