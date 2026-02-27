البوسعيدي يلتقي فانس اليوم لبحث مستجدات المفاوضات مع إيران

- وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يلتقي بنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ومسؤولين آخرين في واشنطن لبحث تجنب الحرب مع إيران، وسط مفاوضات نووية مستمرة بوساطة عمانية. - الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف حققت تقدماً جيداً، مع الاتفاق على جولة رابعة قريباً، حيث أُجريت المحادثات بشكل غير مباشر وبوساطة عمانية. - نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يستبعد تورط الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد مع إيران، مشيراً إلى احتمالات توجيه ضربات عسكرية أو حل دبلوماسي.

ذكرت قناة "إم إس ناو"، مساء الخميس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي من المقرر أن يلتقي بنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ومسؤولين آخرين في واشنطن اليوم الجمعة لإجراء محادثات في محاولة لتجنب الحرب مع إيران. وعقدت إيران والولايات المتحدة الخميس في جنيف جولة ثالثة من المفاوضات وصفت بأنها الأطول مقارنة بسابقاتها، للتوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بوساطة عُمانية.

وفي ختام مفاوضات جنيف، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن المحادثات حققت "تقدماً جيداً"، موضحاً أنه جرى الاتفاق على عقد جولة رابعة من المفاوضات في وقت قريب، وقال في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء الخميس، عقب اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات إنها كانت "إحدى أفضل جولات مفاوضاتنا وـكثرها جديةً وأطولها"، مضيفاً أن "الجلسات استمرت قرابة أربع ساعات في الفترة الصباحية، وساعتين إضافيتين في المساء".

ولفت عراقجي إلى إن المحادثات جرت بشكل غير مباشر، وبوساطة وزير الخارجية العُماني، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي نقل أحياناً وجهات النظر بين الطرفين، ووصف حضوره بأنه كان "مفيداً من الناحية الفنية"، مشيداً بالبوسعيدي الذي "واصل كعادته، أداء دور فاعل في تيسير الحوار".

من جهته، استبعد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس احتمال أن تؤدي أي ضربات أميركية محتملة على إيران إلى تورط الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد تمتد لسنوات، وذلك في رده على تحذيرات بعض خبراء السياسة الخارجية من أنه لن يكون هناك مخرج سهل إذا ما انخرطت أميركا في صراع مع إيران.

وقال فانس، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، لدى عودته إلى واشنطن من فعالية في ولاية ويسكونسن، إنه لا يعلم ما سيقرره ترامب بشأن إيران، مُشيراً إلى احتمالات تشمل توجيه ضربات عسكرية "لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، أو حل المشكلة دبلوماسياً".

(رويترز، العربي الجديد)