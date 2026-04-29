البنتاغون: 25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن

- تكلفة الحرب وتبريراتها: قدم البنتاغون تقديرًا لتكلفة الحرب على إيران بنحو 25 مليار دولار، وسط تساؤلات الديمقراطيين حول دوافع الرئيس ترامب لشن الهجمات وتبريرات الإدارة المتناقضة. - ارتباك هيغسيث حول النووي الإيراني: شهدت الجلسة ارتباكًا من وزير الحرب هيغسيث حول تدمير المنشآت النووية الإيرانية، مما أثار تساؤلات حول فعالية العمليات العسكرية. - استراتيجية الحرب والنتائج: رفض هيغسيث تحديد مدة الحرب أو التمويل المطلوب، مؤكدًا السيطرة على الوضع رغم السخرية من تعريفه للنصر، وسط اعتراضات حول الأهداف الاستراتيجية.

قدّمت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أول تقدير لتكلفة الحرب على إيران حتى اليوم، والتي بلغت نحو 25 مليار دولار، وذلك خلال شهادة وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي. وقال هيغسيث إنه لا تزال لإيران طموحات نووية، مؤكدا أن العمليات العسكرية "نجحت"، وأن إيران فقدت الكثير من قدراتها الهجومية.

واستجوب الديمقراطيون وزير الحرب حول الأسباب التي دفعت الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشن هجمات عسكرية على إيران قبل نحو شهرين، وتبريرات الإدارة المتناقضة لهذه الحرب. وقال النائب الديمقراطي جون غاراميندي، إن "هذه الحرب وأهدافها الاستراتيجية محل تساؤل وشك".

ارتباك هيغسيث: نووي إيران دُمّر.. لم يدمّر

وشهدت الجلسة عدة لحظات لارتباك هيغسيث، حيث سأل النائب آدم سميث، أعلى ديمقراطي في مجلس النواب، وزير الحرب عن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي، فقال: "لقد جرى تدمير منشآتهم النووية بالكامل"، فعلق سميث: "لقد قلت للتو إننا اضطررنا لبدء هذه الحرب لأن السلاح النووي كان يشكل تهديدا وشيكا، والآن تقول إنه دمر تدميرا كاملا"، فرد هيغسيث بأنهم لم يتخلوا عن طموحاتهم، ليرد سميث بأن "هذا يعني أن عملية مطرقة الليل على إيران العام الماضي لم تحقق أي شيء ذي قيمة".

ورفض وزير الحرب تحديد عدد الأشهر الإضافية المطلوبة لإنهاء الحرب على إيران، كما رفض تحديد المبالغ المالية التي سيطلبونها من الكونغرس لتمويلها. وسأله النائب سيت مولتون: "هل نحن ننتصر في الحرب؟"، فرد: "نعم بالتأكيد". ثم سأل النائب: "هل نعتبر إغلاق إيران مضيق هرمز انتصارا؟"، ليرد هيغسيث أنهم أخذوا في الاعتبار خطر إغلاق إيران مضيق هرمز، مضيفا: "خططنا لهذا السيناريو، والآن فرضنا حصارا على حصارهم، هذا يعني أننا سيطرنا على الوضع وليس العكس"، فسخر منه النائب قائلا: "إذن هذا هو تعريفك للنصر".

وقبل بدء الجلسة، اعترض عدد من الأشخاص الموجودين بالكونغرس وزير الحرب بأسئلة من بينها: "كم جنديا أميركيا يجب أن يموت من أجل إسرائيل؟ ولماذا أمرتم بضرب مدارس بها أطفال؟ ولماذا توقفون المساعدات عن أوكرانيا"؟