البنتاغون يعلن استراتيجية جديدة بشأن كوريا الشمالية والصين والحلفاء

أظهرت وثيقة سياسية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صدرت أمس الجمعة أن الوزارة تتوقع أن تلعب الولايات المتحدة دورا "أكثر محدودية" في ردع كوريا الشمالية، مقابل إعطاء أولوية لردع الصين، مع دعوة الحلفاء إلى الاعتماد على أنفسهم في السيطرة على أمنهم.

وتستضيف كوريا الجنوبية حوالي 28500 جندي أميركي في إطار الدفاع المشترك ضد أي تهديد عسكري تمثله كوريا الشمالية، ورفعت سول ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.5 بالمائة لهذا العام.

وجاء في استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة توجه سياسات البنتاغون، أن "كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية الأساسية لردع كوريا الشمالية بدعم أميركي حيوي ولكنه أكثر محدودية". وأضافت الوثيقة أن "هذا التحول في ميزان المسؤولية يتماشى مع مصلحة أميركا في تحديث وضع القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية".

وفي السنوات الأخيرة، أشار بعض المسؤولين الأميركيين إلى وجود رغبة في جعل القوات الأميركية في كوريا الجنوبية أكثر مرونة لاحتمال العمل خارج شبه الجزيرة الكورية للتعامل مع مجموعة أوسع من التهديدات، مثل الدفاع عن تايوان وكبح النفوذ العسكري المتنامي للصين.

وتقاوم كوريا الجنوبية فكرة تغيير دور القوات الأميركية، لكنها عملت على تنمية قدراتها الدفاعية في السنوات العشرين الماضية، بهدف أن تكون قادرة على تولي قيادة القوات الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة في زمن الحرب. ولدى كوريا الجنوبية 450 ألف جندي.

وجاء في الوثيقة الشاملة التي تنشرها كل إدارة جديدة، أن أولوية البنتاغون هي الدفاع عن الوطن. وبالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، قالت الوثيقة إن البنتاغون يركز على ضمان عدم هيمنة الصين على الولايات المتحدة أو على حلفاء واشنطن.

وأضافت الوثيقة التي تتألف من 25 صفحة تقريبا دون ذكر تايوان بالاسم "لا يتطلب هذا تغيير النظام أو أي صراع وجودي آخر. بل إن السلام اللائق، بشروط مواتية للأميركيين وفي الوقت نفسه مقبولة للصين وتستطيع العيش في ظلها هو أمر ممكن". وتقول الصين إن تايوان، جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وترفض تايوان توجه بكين وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد الذي له الحق في تقرير مستقبله.

البنتاغون يحث الحلفاء على إدارة أمنهم بأنفسهم

من جهة أخرى، طالبت الوثيقة حلفاء الولايات المتحدة بالسيطرة على أمنهم الخاص، وأكدت مجددا تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهيمنة في نصف الكرة الغربي قبل هدفها القديم المتمثل في مواجهة الصين.

وكانت الوثيقة المكونة، وهي الأولى منذ عام 2022، سياسية بدرجة كبيرة بالنسبة لمخطط عسكري، حيث انتقدت الشركاء من أوروبا إلى آسيا لاعتمادهم على الإدارات الأميركية السابقة لدعم دفاعهم. ودعت إلى "تحول حاد في النهج والتركيز والأسلوب". وجاء في الجملة الافتتاحية: "لفترة طويلة للغاية، أهملت حكومة الولايات المتحدة -وحتى رفضت- وضع الأميركيين ومصالحهم الملموسة في المقام الأول".

وتأتي هذه الاستراتيجية في نهاية أسبوع من العداء بين إدارة الرئيس ترامب والحلفاء التقليديين مثل أوروبا، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء الأوروبيين للضغط من أجل محاولة الاستحواذ على جزيرة غرينلاند قبل الإعلان عن اتفاق أدى إلى تهدئة الأمور.

وتقول الوثيقة "سوف نتعامل بحسن نية مع جيراننا، من كندا إلى شركائنا في أميركا الوسطى والجنوبية، لكننا سنضمن احترامهم وقيامهم بدورهم في الدفاع عن مصالحنا المشتركة. وإذا لم يفعلوا ذلك، سنكون على استعداد لاتخاذ إجراءات مركزة وحاسمة تعزز المصالح الأميركية بشكل ملموس".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)