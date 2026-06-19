البنتاغون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب على إيران

- نائب وزير الحرب الأميركي ستيفن فاينبرغ أبلغ المشرعين بأن الوزارة تحتاج إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران ونفقات أخرى، مع احتمال إرسال طلب تمويل تكميلي يشمل أولويات غير دفاعية قريبًا. - الحرب على إيران، التي بدأت في فبراير بالتعاون مع إسرائيل، كلفت حتى الآن نحو 25 مليار دولار، مع استمرار التساؤلات حول التكلفة الإجمالية داخل الكونغرس. - الميزانية المقترحة تعكس أولويات الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط قلق الناخبين من تكاليف المعيشة والطاقة والعبء المالي للحرب.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، الخميس، أنّ نائب وزير الحرب الأميركي ستيفن فاينبرغ أبلغ مشرعين، خلال اتصالات هاتفية هذا الأسبوع، بأن وزارته تحتاج إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران، بالإضافة إلى نفقات أخرى غير مرتبطة بالحرب.

وأضافت الصحيفة أن طلب تمويل تكميلي شامل يتضمن تمويلاً للبنتاغون إلى جانب أولويات غير دفاعية، مثل المساعدات الزراعية والإغاثة في حالات الكوارث، قد يرسل إلى المشرعين خلال الأيام المقبلة. ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور، كما لم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض أو البنتاغون خارج ساعات العمل الرسمية.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ"رويترز"، في إبريل/ نيسان الماضي، إن الحرب على إيران كلفت نحو 25 مليار دولار، مقدماً أول تقدير رسمي لتكاليفها. ولا تزال التكلفة الإجمالية للحرب، التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعاون مع إسرائيل في 28 فبراير/ شباط، موضع تساؤل داخل الكونغرس.

وقوبل طلب أولي بقيمة 200 مليار دولار لتمويل إضافي بمعارضة شديدة من المشرعين. وفي إبريل الماضي، قال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب، إنه لا يملك تقديرات لتكلفة الحرب، وذلك أثناء دفاعه عن طلب ترامب إقرار ميزانية عسكرية سنوية بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وتعكس الميزانية المقترحة أولويات الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في وقت يسعى فيه الحزب إلى الحفاظ على سيطرته على الكونغرس، وسط تزايد قلق الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والعبء المالي للحرب على إيران.

(رويترز)