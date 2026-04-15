- تعزيزات عسكرية أميركية في المنطقة: أرسلت وزارة الدفاع الأميركية 10 آلاف جندي إضافي، منهم 6 آلاف على حاملة الطائرات "يو إس إس جورج هـ. دبليو. بوش" و4200 ضمن المجموعة البرمائية "بوكسر"، للضغط على إيران مع إبقاء خيار العمليات العسكرية مفتوحًا. - استراتيجية الضغط على إيران: تزامن وصول التعزيزات مع انتهاء الهدنة في 22 إبريل، حيث فرض ترامب حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية لإجبارها على التفاوض بشأن برنامجها النووي. - تحديثات تكنولوجية في الجيش الأميركي: منحت قيادة العمليات الخاصة عقدًا بقيمة 50 مليون دولار لشركة "بيكون إيه آي" لتزويد الطيارين بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) قررت إرسال 10 الآف جندي إضافي إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة، في إطار مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على إيران وإجبارها على القبول بصفقة، مع إبقاء خيار شنّ ضربات إضافية أو تنفيذ عمليات برية على الطاولة في حال انهار وقف إطلاق النار الهش.

وأوضح المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الحديث عن التحركات العسكرية، أن القوات المتجهة إلى المنطقة تشمل نحو ستة آلاف جندي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج هـ. دبليو. بوش" وعدد من السفن الحربية المرافقة لها. ويُضاف إليهم نحو أربعة آلاف ومئتي عنصر ضمن المجموعة البرمائية "بوكسر" وسربها من مشاة البحرية، الوحدة البحرية الاستكشافية الحادية عشرة، التي يُتوقع وصولها قرب نهاية الشهر الجاري.

ومن المرجح أن يتزامن وصول هذه التعزيزات مع انتهاء الهدنة المحددة بأسبوعين في 22 إبريل/ نيسان، لتنضم إلى نحو خمسين ألف عنصر تقول وزارة الحرب إنهم منخرطون حالياً في عمليات عسكرية في إيران. ويأتي هذا بعد أن أعلن ترامب يوم الأحد فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في محاولة لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامجها النووي عبر مفاوضات يقودها نائب الرئيس جي دي فانس. وعلى الرغم من تعثّر المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد ترامب إمكانية استئنافها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه يرى الحرب "على وشك الانتهاء".

ورأى الأدميرال المتقاعد جيمس فوغو، عميد مركز الاستراتيجية البحرية في فيرجينيا الشمالية، أن وصول السفن الحربية الأميركية الإضافية سيضع ضغطاً أكبر على إيران، ويمنح قائد المنطقة الوسطى الأدميرال براد كوبر وكبار القادة العسكريين خيارات أوسع في حال فشل التفاوض. وقال فوغو: "كلما توفرت لديك أدوات أكثر، زاد تنوع خياراتك"، واصفاً الحشود الإضافية بأنها "طاقة احتياطية لمواجهة السيناريوهات الأسوأ".

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان إن ترامب "أبقى بحكمة على جميع الخيارات مفتوحة في حال رفضت إيران التخلي عن طموحاتها النووية وإبرام صفقة مقبولة للولايات المتحدة"، مؤكدةً أن "يأس إيران من التوصل إلى اتفاق لن يزيد إلا مع استمرار الحصار". وأوضح المسؤولون في حديثهم مع الصحيفة، أن وصول القوات الإضافية سيمنح القادة ثلاث حاملات طائرات في المنطقة، تحمل كل منها عشرات من الطائرات المقاتلة؛ إذ توجد حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في المنطقة منذ مطلع العام، فيما وصلت حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" إلى شرق البحر المتوسط في فبراير/ شباط الماضي.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين يضعون خططاً لعمليات برية محتملة على الأراضي الإيرانية، تراوح بين مهام للقوات الخاصة لاستخراج مواد نووية إيرانية، وإنزال مشاة بحرية على مناطق ساحلية وجزر لحماية مضيق هرمز، وصولاً إلى السيطرة على جزيرة خارج. غير أن المسؤول السابق ميك مولروي، الضابط المتقاعد في مشاة البحرية والمسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، حذّر من أن هذه العمليات البرية ستكون أشد خطورة بكثير من الحصار، قائلاً: "لن تكون من دون عواقب، وستكون هناك على الأرجح خسائر بشرية".

البنتاغون يمنح الطيارين مزيداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفي سياق التحديث العسكري الأميركي المتسارع في المنطقة، كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن أن قيادة العمليات الخاصة منحت عقداً بقيمة 50 مليون دولار لمدة أربع سنوات لشركة "بيكون إيه آي" المتخصصة في تكنولوجيا الطيران، بهدف تزويد طياريها العسكريين بقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي. وتعالج هذه التقنية كميات ضخمة من بيانات الطيران، شاملةً الأحوال الجوية والمسارات وسلوك الطيارين، وتدمجها في برمجيات ذكية تعينهم على اتخاذ قرارات أسرع في أثناء تنفيذ مهامهم.

ووصف مات كوكس، الرئيس التنفيذي للشركة، هذه التقنية بأنها تضطلع بدور مشابه لـ"روبوت R2-D2" الشهير من سلسلة "حرب النجوم"، مشيراً إلى أنها تستهدف تحديداً الطائرات طويلة المدى كناقلات الوقود والشحن التي يقودها طيارو العمليات الخاصة في أشد الظروف وطأة.