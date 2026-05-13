البنتاغون يبرم اتفاقيات مع شركات دفاعية بشأن صواريخ محملة في حاويات

- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن اتفاقيات إطارية لشراء أكثر من عشرة آلاف صاروخ منخفض الكلفة محملة داخل حاويات شحن، تبدأ في 2027، مع شركات أندوريل وكواسباير وليدوس وزون 5، ضمن برنامج "إل.سي.سي.إم". - تشمل الاتفاقيات شراء صواريخ تجريبية من الشركات الأربع بدءًا من يونيو 2026، مع شروط عقود إنتاج مستقبلية محددة السعر، وتعتبر هذه الأنظمة وسيلة منخفضة الكلفة وسريعة النقل. - يسعى البنتاغون للحصول على تراخيص لشراء 12 ألف صاروخ بلاكبيرد خلال خمس سنوات، مع التركيز على التعامل مع الشركات المبتكرة وتوفير كميات كبيرة بأسعار معقولة.

تعلن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن اتفاقيات إطارية تمكنها من الحصول على أكثر من عشرة آلاف صاروخ منخفض الكلفة محملة داخل حاويات شحن، وذلك على مدى ثلاث سنوات تبدأ في 2027.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان لم ينشر بعد أن البنتاغون سيبرم تلك الاتفاقيات مع شركات أندوريل وكواسباير وليدوس وزون 5، ومعا سيتم إطلاق "برنامج الذخائر الموضوعة داخل حاويات منخفضة الكلفة" المعروف اختصارا بالأحرف (إل.سي.سي.إم).

وستتضمن مرحلة التقييم للبرنامج شراء صواريخ تجريبية من الشركات الأربع ابتداء من يونيو/حزيران 2026. ولم يذكر البيان الكلفة أو يحدد أنظمة الأسلحة من الشركات الأربع، لكنه قال إن الاتفاقيات تضمنت شروط عقود إنتاج مستقبلية محددة السعر. ويعتبر الجيش أنظمة الأسلحة المحملة داخل حاويات وسيلة منخفضة الكلفة وسريعة النقل لنشر الصواريخ في حاويات شحن معتادة ومعيارية. وذكر البيان أن اتفاقية منفصلة مع شركة كاستيليون الناشئة للدفاع، تحدد خطة لمنح عقد لمدة عامين لشراء 500 صاروخ على الأقل سنويا من طراز بلاكبيرد، وهو أول سلاح هجومي فرط صوتي للشركة بمجرد أن تتخطى إجراءات الاختبار والتحقق.

وذكر البيان أن البنتاغون يسعى للحصول على تراخيص واعتمادات لشراء أكثر من 12 ألف صاروخ بلاكبيرد على مدى خمس سنوات. وقال مايكل دوفي، الذي يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة وهو المسؤول عن شراء الأسلحة في البنتاغون، في البيان، إن الاتفاقيات تظهر كيف توسع الولايات المتحدة نطاق تعاملاتها في القطاع لتتخطى المقاولين "الرئيسيين" التقليديين. وأضاف أن هذه الاتفاقيات ترسل "بإشارة طلب واضحة وطويلة الأجل إلى الجدد المبتكرين".

وقال إميل مايكل، وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إن الاتفاقيات تلزم الشركات بالتسليم في الوقت المحدد وبكلفة محددة. وتابع قائلا في البيان "سنوفر كميات كبيرة بأسعار معقولة لمقاتلينا بسرعة غير مسبوقة". ويكثف البنتاغون طلباته من الكونغرس للحصول على تمويل للذخائر، التي يزداد الطلب عليها مع استمرار الحرب على إيران.

وقال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في شهادة مكتوبة هذا الأسبوع، إن ميزانية البنتاغون للسنة المالية 2027 ستخصص أكثر من 26 مليار دولار لعقود شراء متعددة السنوات للذخائر الحيوية.

(رويترز)