البنتاغون: نحو 140 جندياً أميركياً أُصيبوا في الحرب على إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن نحو 140 جندياً أميركياً أصيبوا خلال الحرب على إيران، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت طفيفة. وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل إن 108 من الجنود المصابين عادوا بالفعل إلى أداء مهامهم بعد تلقي العلاج.

وأوضح بارنيل أن ثمانية من أفراد القوات الأميركية تعرضوا لإصابات خطيرة ويتلقون أعلى مستوى من الرعاية الطبية. وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن ما يصل إلى 150 جندياً أميركياً أصيبوا في الحرب على إيران، في رقم لم يُعلن عنه سابقاً، قبل أن يقدّر البنتاغون عدد المصابين بنحو 140 جندياً.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، مساء الاثنين، مقتل ستة جنود خلال العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقالت "سنتكوم" في بيان "حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 ت.غ) في الثاني من مارس (آذار)، قُتل ستة جنود أميركيين في العمليات القتالية" ضد إيران. وتحدثت عن "استعادة القوات الأميركية رفات جنديين من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى بالمنطقة"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "سنتكوم" مقتل أربعة من جنودها وسقوط ثلاث من مقاتلاتها في الحرب على إيران. كذلك أفادت "سنتكوم" بسقوط ثلاث طائرات أميركية من طراز "F-15E Strike Eagle" فوق الكويت. وعزت سقوط المقاتلات إلى "حادث يبدو أنه ناجم عن نيران صديقة".

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الغموض حول حجم الخسائر الأميركية في الحرب مع إيران، إذ تكتفي وزارة الدفاع الأميركية بالإعلان عن أعداد محدودة من الإصابات، بينما تشير تسريبات وتقارير إعلامية إلى أرقام أعلى. ويعكس هذا التباين حساسية الملف داخل الولايات المتحدة، خصوصاً مع اتساع العمليات العسكرية في المنطقة وارتفاع كلفة المواجهة بشرياً وعسكرياً، في وقت تواصل فيه القوات الأميركية تنفيذ عمليات جوية وبرية ضمن الحرب التي تخوضها واشنطن إلى جانب إسرائيل على إيران.

