البنتاغون: قتلنا مسؤولاً إيرانياً يقف وراء محاولة اغتيال ترامب

- أعلن الجيش الأميركي عن قتل مسؤول إيراني كان يقود وحدة متورطة في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، حيث أكد وزير الحرب بيت هيغسيث أن العملية تمت بنجاح. - كشفت وزارة العدل الأميركية عن إحباط مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب قبل الانتخابات الرئاسية، ووجهت اتهامات جنائية لمسؤول في الحرس الثوري الإيراني بتوجيه خطة لقتل ترامب. - أظهرت التحقيقات تورط مواطن أفغاني في المؤامرة، مع تجنيد رجلين أميركيين للمشاركة في اغتيالات أخرى، مما يبرز التهديد الإيراني للأمن القومي الأميركي.

قال الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، إنه قتل مسؤولاً إيرانياً كان يرأس وحدة ادعى أنها تقف وراء محاولة اغتيال ضد الرئيس دونالد ترامب. وقال وزير الحرب بيت هيغسيث

، في مؤتمر صحافي: "تعقبنا وقتلنا قائد وحدة حاولت اغتيال الرئيس ترامب. حاولت إيران قتل ترامب، لكن الرئيس كان له الكلمة الأخيرة".

ولم يذكر هيغسيث اسم الشخص، لكنه قال إن العملية جرت أمس الثلاثاء. ووجهت وزارة العدل الأميركية في 2024 تهمة إلى رجل إيراني على صلة بعملية مزعومة تدّعي واشنطن أن الحرس الثوري الإيراني أمر بها لاغتيال ترامب، الذي كان الرئيس المنتخب حينها قبل تسلمه مهامه مطلع العام الماضي.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في 8 نوفمبر 2024، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، أحبط مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب قبل الانتخابات الرئاسية. وتقدمت الوزارة باتهامات جنائية في ما تم وصفه بأنها "خطة قتل مقابل أجر"، وادعت أن مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى جهة اتصال في سبتمبر/أيلول الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب وقتله قبل الانتخابات.

وقال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان: "هناك عدد قليل من الجهات في العالم تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة كما تفعل إيران". وكانت حملة ترامب قد قالت إن مسؤولين أميركيين حذروه في سبتمبر/ أيلول الفائت من مخطط إيراني مشتبه به لاغتياله.

ووفقاً لوكالة أسوشييتد برس، فقد علم المحققون بمؤامرة محاولة قتل ترامب في أثناء مقابلة مواطن أفغاني يدعى فرهادي شاكري، وأنه أخبر المحققين أن جهة اتصال في الحرس الثوري الإيراني وجهته في سبتمبر/ أيلول الماضي لوضع خطة في غضون سبعة أيام لمراقبة ترامب وقتله. ولفتت البيانات أن شاكيري حر طليق حالياً في إيران.

ووفقاً للشكوى الجنائية التي كُشف عنها في محكمة فيدرالية في مانهاتن، فقد قُبض على رجلين آخرين أميركيين تزعم السلطات أنه جرى تجنيدهما للمشاركة في اغتيالات عدة، أحدهما صحافي إيراني أميركي بارز. وبحسب تقارير، قال شاكري للمحققين إنه إذا لم يتمكن من تحقيق هدفه قبل الانتخابات، فإن الحرس الثوري الإيراني سينتظر حتى بعد الانتخابات الرئاسية للمضي قدماً وتنفيذ الخطة.

وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن "هذه الاتهامات التي أُعلنتْ تكشف عن محاولات إيران المستمرة لاستهداف مواطنين أميركيين، بما في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقادة حكوميين آخرين ومعارضين ينتقدون النظام في طهران"، مضيفاً أن "إيران تآمرت مع مجرمين وقتلة لاستهداف وإطلاق النار على أميركيين على أراضٍ أميركية"، وأنه "ببساطة لن يتم التسامح مع هذا".

وتتضمن الشكوى أيضاً مزاعم أن السلطات عطلت مؤامرة أخرى لاغتيال مسيح علي نجاد، وهو ناشط حقوق الإنسان في بروكلين، ينتقد السلطات الإيرانية.

(رويترز، العربي الجديد)