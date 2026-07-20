البنتاغون تكتم على 3 هجمات إيرانية ضربت القوات الأميركية في الأردن

- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاث هجمات إيرانية غير معلنة على الأردن، أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأميركيين وتضرر مروحيات، قبل هجوم أدى إلى مقتل جنديين وفقدان ثالث. - القيادة المركزية الأميركية لم تعلن عن الهجمات لتجنب مساعدة إيران في تحديد مواقع الصواريخ، وتوقفت عن تحديث أعداد الجنود المصابين والعائدين للخدمة. - إدارة ترامب لم تكشف عن تأثير الحرب على إمدادات الأسلحة الأميركية، وأعلنت عن هوية الجنديين القتيلين في الأردن.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، أن 3 هجمات إيرانية على الأردن، لم يعلن عنها البنتاغون، أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأميركيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، وذلك في وقت سابق للهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في البلد نفسه.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن إيران شنت 3 ضربات أخرى على الأردن في الأسبوع الذي سبق الهجوم الأخير، ما أسفر عن إصابة عشرات الجنود الأميركيين وتضرر عدد من المروحيات، في حين تكتم البنتاغون على الخسائر. وذكرت الصحيفة أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) سبق أن صرحت بأنها ترد على هجمات إيران على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، لكنها لم تشر إلى هجمات إيران على قواعد في المنطقة، بما فيها الأردن.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحددة التي دفعت البنتاغون إلى التكتم على الهجمات الإيرانية الثلاث؟ كيف أثرت هذه الهجمات غير المعلنة على معنويات الجنود الأميركيين وقدراتهم التشغيلية في الأردن؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال مسؤول عسكري أميركي للصحيفة إن القيادة المركزية غير ملزمة بنشر معلومات عن الجنود المصابين، خاصةً عندما يعودون سريعاً إلى الخدمة. وأضاف مسؤول عسكري أميركي آخر في تبريره عدم التصريح بالخسائر: "لماذا قد يكشف البنتاغون عن معلومات قد تساعد إيران في تحديد مواقع صواريخها الباليستية الفتاكة وهجماتها بطائرات مسيرة في الأردن وقواعد أخرى في الشرق الأوسط حيث يتمركز آلاف الجنود الأميركيين؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن القيادة المركزية توقفت أيضاً عن الإعلان عن عدد المواقع التي تقصفها يومياً في إيران للسبب نفسه. وقالت الصحيفة إنه "منذ انهيار الهدنة الهشة، لم يقدم البنتاغون سوى معلومات قليلة عن الاستراتيجية العسكرية الأميركية بعد نحو خمسة أشهر من الحرب. وكانت آخر إحاطة إعلامية رئيسية للبنتاغون حول الحرب في أوائل مايو/أيار". وكان البنتاغون يُعلن دورياً عن إجمالي عدد الجنود المصابين والعائدين إلى الخدمة منذ بداية الحرب، إلا أنه توقف عن تحديث الرقم الإجمالي في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للصحيفة نفسها.

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وأضافت: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تقاعست إدارة (دونالد) ترامب عن الكشف عن كيفية استنزاف الحرب مع إيران إمدادات الولايات المتحدة من الأسلحة الحيوية باهظة الثمن، وكيف احتفظت إيران بقدرات صاروخية كبيرة وأعادت بناءها".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، أول من أمس السبت، عن مقتل جنديين أميركيين في هجمات إيرانية على الأردن بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن جندياً ثالثاً ما زال في عداد المفقودين، ما رفع إجمالي عدد القتلى من العسكريين الأميركيين منذ بدء الحرب إلى 17 قتيلاً بعد الإعلان عن مقتل جندي آخر في العراق.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنها حددت هوية الجنديين اللذين سقطا في الأردن. وقالت وزارة الحرب الأميركية في بيان إن فيرست ليفتنانت تايلر جيمس فيهان، البالغ 25 عاماً، وهو من أيوا بيتش بولاية هاواي، والجندية إيزابيلا غونزاليس، البالغة 19 عاماً من كارولتون بولاية تكساس، قُتلا في الأردن، حيث كانا يقدمان الدعم لمهمة أميركية ضد تنظيم "داعش".